Riesbürg holt sich drei Punkte im Nachholspiel

In wenigen Tagen spielt Riesbürg zwei Mal. Gegen Lauchheim gibt das Team zwischenzeitlich einen Drei-Tore-Vorsprung her.

Im Nachholspiel des 17. Spieltages siegte die SG Riesbürg durch einen Dreierpack von Christian Vierkorn mit 3:0 gegen den Kösinger SC (Reserven 4:3, Tore für die SGR: M. Carlucci, H. Rieß, J. Enßlin, S. Mielich). Gegen den Tabellenletzten SV Lauchheim II gab es zwei Tage später trotz 3:0-Führung einen 4:3-Zittersieg, sodass die SG Riesbürg zumindest vorübergehend auf Tabellenplatz drei der Kreisliga B klettert.

Der erste Spielabschnitt gegen den Kösinger SC war ausgeglichen, Torszenen gab es nur wenige. Mit einem strammen Schuss aus halblinker Position ins kurze Eck markierte dann aber Christian Vierkorn die 1:0-Führung in der zweiten Halbzeit (53.). Das 2:0 erzielte Vierkorn aus 16 Metern mit einem hohen Ball über den Torhüter hinweg (66.). Eine der wenigen Gelegenheiten der Härtsfelder entschärfte SGR-Keeper Patrick Chevalier (71.). Tobias Fischer verlängerte einen hohen Ball auf den eingewechselten Spielertrainer Ahmet Sahin. Dessen Schuss konnte der Keeper parieren; den Nachschuss verwertete Vierkorn mit einem lupenreinen Hattrick zum letztlich verdienten 3:0-Endstand (77.).

Gegen Lauchheim wird es für Riesbürg doch noch knapp

Im Spiel gegen den SV Lauchheim II erspielte sich die SGR einige Gelegenheiten und sah zunächst wie der sichere Sieger aus. Vierkorn passte von der Grundlinie nach innen; Dominik Minder setzte freistehend den Ball neben den Pfosten (12.). Ein langer Ball von Max Berg erreichte Vierkorn, der per Flachschuss aus 15 Metern zum 1:0 traf (14.). Nach schöner Vorarbeit von Peter Feige erhöhte Jan Enßlin mit seinem 15. Saisontor zum 2:0 (28.).

Nach dem Seitenwechsel scheiterte zunächst Vierkorn am Keeper (47.); nach Foulspiel an Enßlin traf Berg vom Punkt zum 3:0 (52.). Im Anschluss daran war die SG völlig von der Rolle und das Tabellenschlusslicht kam durch drei Treffer zum zwischenzeitlichen 3:3-Ausgleich (65. Foulelfmeter, 77., 79.). SGR-Innenverteidiger Andreas Herrling bewahrte schließlich sein Team vor dem Debakel und traf nach Freistoß von Berg per Kopf zum 4:3-Erfolg (84.). (mai/jai)