Rieser Flugsportverein trauert um Horst Deixler

Der Rieser Flugsportverein Nördlingen nimmt in Trauer Abschied von Horst Deixler. Nach 45 Jahren Mitgliedschaft verliert der Verein mit ihm einen liebenswerten Freund sowie einen leidenschaftlichen Flieger und Fluglehrer. Am 15. August 2025 ist er im Alter von 67 Jahren gestorben.

Horst Deixler trat 1980 dem Rieser Flugsportverein bei. Bereits sieben Jahre später erwarb er die Lehrberechtigung und war bis zum Jahr 2024 37 Jahre lang ehrenamtlich als Fluglehrer im Rieser Flugsportverein tätig. Von 2009 bis 2019 engagierte er sich als Schriftführer im Vorstand.

Horst Deixler hat sich um den Flugsport im Ries verdient gemacht

Mit Horst Deixler verlieren die Rieser Flieger nicht nur ein langjähriges Mitglied, sondern vor allem auch einen großen Idealisten, der dem Flugsport im Ries stets uneigennützig und selbstlos verbunden war und der wie kein anderer die Flugausbildung des Vereins in den vergangenen 37 Jahren mitbestimmt und geprägt hat. Horst Deixler hat sich um den Flugsport im Ries in besonderem Maße verdient gemacht.

Als Dank und Anerkennung für seine Verdienste um den Luftsport wurde er im Jahr 2012 mit der goldenen Ehrennadel des Luftsportverbands Bayern ausgezeichnet. Sein Verlust reißt eine große Lücke in die Vereinsgemeinschaft. Seine Begeisterung für das Fliegen sowie sein verantwortungsvolles Wirken werden den Rieser Fliegern immer Vorbild sein. In Dankbarkeit gedenken die Rieser Flugsportler stets ihres Fliegerkameraden. (AZ)