Rieser Läufer trotzen in Füssen dem schlechten Wetter

Beim Füssener Laufwochenende trotzten auch einige Sportler vom TSV Nördlingen der schlechten Witterung und gingen an den Start. Los ging es bereits um 7.30 Uhr mit dem Marathon, bei guten Laufbedingungen. Ab 13.30 Uhr folgten dann vier Kinderläufe, Punkt 16.30 Uhr erfolgte dann der Startschuss für den Viertelmarathon über 10,5 Kilometer, bevor dann um 18 Uhr der Füssener Bürgermeister die Halbmarathonläufer auf die Strecke schickte.

Den 23. Königsschlösser Marathon gewann der Franzose Benjamin Polin in 2:24:58 Stunden, schnellste Frau war Maria Elisa Legelli vom EWR in 2:48:14 Stunden. Unter den 539 Finishern - doppelt so vielen, wie vor zwei Jahren - waren auch Sabrina Lawatschka (15./W40) und Hans Niederhuber (5./M65) von der LG Donau Ries bzw. vom TSV Nördlingen die gemeinsam in 4:26:01 Stunden das Ziel erreichten. Sabrina Lawatschka mit persönlicher Bestzeit. Nach dem Start des Marathons war es rund eine Stunde trocken und windstill geblieben, anschließend hatte leichter Regen eingesetzt, der sich mehr oder weniger stark den ganzen Lauf über hielt. Lawatschka und Niederhuber hatten den Wettbewerb als Trainingslauf für den Berliner Mauerweglauf am 16. August genutzt.

Tobias Gröbl von der LG Zusam gewinnt den Viertelmarathon

Den 29. Viertelmarathon, den Stadtlauf über 10,5 Kilometer, gewann der mehrmalige Sieger der Jedermannslaufserie der LG Donau-Ries, Tobias Gröbl aus Itzing, in 33:18 Minuten. Erste Frau war Elena Weber (ohne Verein) in 40:35 Minuten. Hier wurde eine neue und weniger anspruchsvolle Strecke angeboten. Unter den 342 Finishern war auch Steffen Brenner vom TSV Nördlingen, der als Pacemaker in 48:20 Minuten ins Ziel kam.

Viertel- und Halbmarathon unter Dauerregen

Den 18. Halbmarathon gewann Hannes Großkopf, bekannt als Sieger vieler Läufe der Ostalblaufcupserie (1:11:37 Stunden), erste Frau war die Spanierin Ester Ramos (1:20:38). Unter den 632 Finishern - ebenfalls doppelt so viele, wie vor zwei Jahren - waren auch zwei Läuferinnen und ein Läufer vom TSV Nördlingen. Bei diesem Lauf musste die Strecke des Stadtlaufes über ca. 10,5 Kilometer zweimal absolviert werden. Die Ergebnisse der Nördlinger Läufer: Steffen Brenner als Pacemaker 1:43:54 Stunden, Debütantin Carola Schmidt (2:12:02/23./W40) und Sonja Wurm 2:17:31 Stunden (15./W45). Georg Eberhardt konnte wegen gesundheitlicher Probleme nicht starten.

Der Viertel- und Halbmarathon fand unter Dauerregen statt, sodass die Sicht auf die Königsschlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau meist von den Wolken verdeckt war. (AZ)

Gute Stimmung im Nördlinger Team kurz vor dem Start des Halbmarathons: (von links) Steffen Brenner, Carola Schmidt, Sonja Wurm und Georg Eberhardt. Foto: Steffen Brenner