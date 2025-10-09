Oliver Franke bewältigt 300 Kilometer mit dem Fahrrad

Das Kroatische Poreč war erneut Schauplatz des legendären Radsport-Events „Istria 300“, das auf gesperrten Straßen durch Istrien ausgetragen wurde. Unter dem Motto „Ride Your Limits“ stellten sich 4213 Radsportbegeisterte der Herausforderung und konnten direkt auf der Strecke zwischen drei Distanzen wählen: 300 Kilometer mit 5150 Höhenmetern, 209 Kilometer mit 3250 Höhenmetern oder 135 Kilometer mit 1800 Höhenmetern. Auch das Ries war dabei vertreten.

Das „Istria300“ zog auch in diesem Jahr zahlreiche Sportgrößen aus unterschiedlichen Disziplinen an. Mit am Start waren unter anderem die österreichische Ski-Doppelweltmeisterin Elisabeth Görgl, der Biathlon-Olympiamedaillen-Gewinner Christoph Sumann, der slowenische Skispringer Robert Kranjec sowie der kroatische Fußball-Co-Nationaltrainer Vedran Corluka.

Istria 300: Sportstars aus mehreren Disziplinen am Start

Thomas Bengesser, Rudi Ortner, Andreas Hagner und Nico Singer aus dem Ries stellten sich den 209 Kilometern mit 3250 Höhenmetern und erreichten mit respektablen Ergebnissen erfolgreich das Ziel. Tobi Link entschied sich für die Sprintdistanz über 135 Kilometer und kam mit einer sehr starken Durchschnittsgeschwindigkeit von über 32 km/h ins Ziel. Die 300-Kilometer-Königsdistanz, gespickt mit 5150 Höhenmetern, war das Ziel von Oliver Franke, die der langstreckenerprobte Radsportler souverän nach zehn Stunden und 30 Minuten meisterte. (AZ)