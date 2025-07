Rieser Sportler überwinden alle Widerstände bei der Challenge Roth

Als der Triathlon aus seiner Geburtsstätte Hawaii Anfang der 80er-Jahre nach Europa schwappte, waren die ersten deutschen Teilnehmer auf der Pazifikinsel, Detlef Kühnel und Manuel Debus, die Protagonisten, die den Dreikampf damals in ihre Heimatstadt Roth holten und etablierten. Daraus hat sich im Laufe der Jahrzehnte die heutige Challenge Roth entwickelt, inzwischen mit etwa 3500 Einzelstartern und 650 Staffeln aus über 60 Nationen eine der größten Sportveranstaltungen in Deutschland. Bei der diesjährigen Auflage haben auch einige Sportlerinnen und Sportler aus dem Ries sich der Herausforderung gestellt.

In Roth gehen die Athleten über die klassische Ironman-Distanz von 3,8 Kilometer Schwimmen im Main-Donau-Kanal, 180 Kilometer Radfahren mit 1500 Höhenmetern im südlichen Landkreis Roth und einen Marathonlauf überwiegend am Kanal entlang. Fast genauso schwer wie das Absolvieren der enormen Strecken ist das Ergattern eines Startplatzes. Trotz hoher Startgebühren ist die Veranstaltung innerhalb weniger Sekunden nach dem Öffnen des Anmeldeportals ausgebucht. Mehrere Rieser Athleten hatten die notwendigen schnellen Finger an der Tastatur, bei der Challenge lief aber nicht alles wie geplant ab und es bedurfte einiger Improvisationskünste, bis alle die Ziellinie erreicht hatten.

Mehrere Rieser Sportler stellen sich der Challenge Roth 2025

Das Wetter meinte es zunächst gut mit den Sportlern. Die Hitze von knapp 40 Grad Celsius an den Vortagen wurde von einer „kühlen“ 26-Grad-Schwüle abgelöst, der Wind war spürbar, aber nicht rennentscheidend. Jedoch bereitete die Wassertemperatur von 25,5 Grad einigen Athleten Kopfzerbrechen. Die bedeutete nämlich, dass der geliebte Neoprenanzug im Schrank bleiben musste, zum ersten Mal in der langen Historie von Roth – ein weiteres Anzeichen der sich verändernden Temperaturen.

Aus unserer Region waren fünf Einzelteilnehmer gemeldet. Am besten kam der Harburger Tobias Ullrich mit den ganzen Umständen zurecht (siehe eigener Bericht). Benjamin Estner vom TSV Oettingen erfüllte ebenfalls seine Erwartungen und finishte nach 11:27 Stunden. Er konnte leichte Schwächen beim Schwimmen mit einer guten Radzeit von 5:21 Stunden ausgleichen. Markus Probst vom Wemdinger Team Maprofit verweilte ebenfalls etwas länger als geplant im Wasser und erreichte das Stadion nach 11:39 Stunden. Der Vierte im Bunde war der Steinharter Markus Hertle, der sich mit 11:49 Stunden sehr achtbar schlug.

Staffel von Nico Jilka hat schon vor dem Start mit einigen Problemen zu kämpfen

Der fünfte Einzelteilnehmer war Sascha Kosiurak vom TSV Oettingen, der sich in Bestform befand. Allerdings verhinderte eine wenige Tage zuvor erlittene Fußverletzung seinen Start. Nico Jilka aus Nördlingen hatte als weiterer Rieser Starter eine Staffel gemeldet, die jedoch unter keinem glücklichen Stern stand. Zuerst sagte ihm der Läufer ab, für den er jedoch 14 Tage vor dem Rennen noch einen Ersatzmann finden konnte. Als ihm auch noch der Schwimmer abhandenkam, wandte er sich an Kosuriak, dem das Schwimmen trotz seiner Verletzung möglich war. Kaum hatte er ihn an Board, sagte ihm 36 Stunden vor dem Start der Ersatzläufer wegen Fiebers ab.

Was also tun? Jilka kontaktierte am späten Freitagabend den erfahrenen Triathleten Markus Lutz vom TSV Oettingen. Dieser hatte zwar am Samstag einen Einsatz beim Leutershausener Sprinttriathlon, sagte aber den Marathon am darauffolgenden Sonntag trotzdem spontan zu. Als nach den Wirrungen im Vorfeld der Startschuss gefallen war, lief alles wie am Schnürchen. Kosuriak machte das Neoprenverbot nichts aus, er war schon nach 1:06 Stunden wieder an Land. Jilka fuhr in 5:02 Stunden (fast 36 km/h) so schnell, dass der Läufer Lutz noch gar nicht zur Übernahme des Transponders bereitstand und circa 30 Sekunden verloren gingen. Er brachte die Staffel mit einer Marathonzeit von 3:08 Stunden ins Ziel, was am Ende den 30. Platz in 9:21 Stunden bedeutete.

Starke Damenstaffel holt den fünften Platz in Roth

Eine Damen-Staffel wurde von der für den TSV Oettingen startenden Läuferin Lea Büsch ebenfalls sehr erfolgreich zu Ende gebracht. Sie lief 3:26 Stunden, ihre Staffel belegte in 10:43 Stunden den hervorragenden fünften Platz. Auch der ebenfalls beim TSV Oettingen beheimatete Jürgen Gehring hatte eine Staffel gemeldet, bei der er schwimmen und radfahren wollte. Nachdem jedoch das Neoprenverbot ausgesprochen wurde, verzichtete er aus gesundheitlichen Gründen auf das Schwimmen. Auch ihm gelang es, kurzfristig einen Ersatzmann zu finden. Dieser genoss jedoch ausgiebig den Warmbadetag im Kanal und auch der Radfahrer hatte es nicht so eilig, sodass Gehring 3:30 Stunden laufen musste, um kurz vor Sonnenuntergang ins Mekka des Triathlonsports im Rother Stadtpark einzulaufen. (AZ)