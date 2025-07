Zwei Rieser Ultraläufer am Wilden Kaiser

In Scheffau am Wilden Kaiser hat der Kaiserkrone-Ultratrail stattgefunden. Nicole Fischer und Matthias Stelzle vom Team Rieser Kraftwerk hatten sich heuer diese Veranstaltung ausgesucht, um die Runde um die Wilder-Kaiser-Gebirgskette zu drehen.

Die Veranstalter hatten ein breites Angebot an verschiedenen Distanzen, die viele Läuferinnen und Läufer anlockte. Vom Short Trail mit 8,3 Kilometern und 490 Höhenmetern, dem Medium Trail mit 20,7 Kilometern und 1290 Höhenmetern, dem technisch schweren Skyrace mit 24,7 Kilometern und 2690 Höhenmetern bis zur kompletten Runde um den Wilden Kaiser, dem Ultratrail mit 56 Kilometern und 3640 Höhenmetern war alles dabei. Die Rieser Athleten nahmen sich die große Runde vor und starteten mit circa 150 anderen Trailrunnern morgens in Scheffau um 6.30 Uhr in den heißen Tag.

Rieser Ultraläufer Stelzle und Fischer trotzen hohen Temperaturen am Wilden Kaiser

Der Ultratrail führte auf anspruchsvollen 56 Kilometern rund um das imposante Wilder-Kaiser-Gebirge. Mit steilen Anstiegen, wie zum Stripsenjochhaus auf 1575 Metern und dem höchsten Punkt auf 1704 Metern fordert dieser Trail sowohl Trittsicherheit als auch eine starke Kondition. Die Strecke führt am Naturjuwel Hintersteinersee vorbei und belohnt mit spektakulären Panoramablicken auf die schroffen Gipfel und die unberührte Natur des Kaisergebirges.

Fischer und Stelzle konnten durch ihre Erfahrung im Ultrabereich und dem guten Trainingszustand die Kraft gut einteilen und schafften es, die Strecke trotz der sehr hohen Temperaturen unter den angestrebten zehn Stunden zu absolvieren und kamen nach 9:56 Stunden wieder in Scheffau an. Sie belegten beide den ersten Platz in ihren Altersklassen. (AZ)