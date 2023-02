Gerd Spielberger holt die Königskette der Rohrbacher Schützen

Ein unumstrittener König, eine Titelverteidigerin und eine sehr gute Beteiligung am Damenwettbewerb bleiben von der Königsfeier der Edelweißschützen Rohrbach.

Nach zwei Jahren Corona-Pause hat in Rohrbach wieder die Königsfeier stattgefunden. Dabei setzte sich ein echter Experte für Tiefschüsse am Ende durch. In der Jugend verteidigte die amtierende Königin ihren Titel, noch erfolgreicher war aber die Zweitplatzierte.

Nach der Begrüßung durch Schützenmeister Walter Gnugesser gab Sportwart Matthias Gnugesser die Gewinner der Jahresmeister-Wettbewerbe bekannt, die sich durch Corona über die Jahre 2020 bis 2022 verteilten. In der Schützenklasse setzte sich Walter Gnugesser mit 386,1 Ringen gegen Matthias Gnugesser mit 385,1 Ringen durch. Auf Rang drei folgte Gerd Spielberger mit 380,5 Ringen. Bei der Jugend sicherte sich Sarah Vogtmann mit 291,8 Ringen den Titel. Jörg Unger mit 287,2 Ringen und Lisa Beck mit 286,2 Ringen belegten die nachfolgenden Plätze. Die Meistbeteiligungs-Pokale sicherten sich bei der Jugend Stefanie Klarmann mit 20 Serien und in der Schützenklasse Walter Gnugesser mit 68 geschossenen Serien. Anschließend wurden die Jahresblattl-Pokale an die Gewinner übergeben. In der Schützenklasse konnte sich Gerd Spielberger mit einem 1,6-Teiler durchsetzen, während in der Jugendklasse Sarah Vogtmann mit einem 19,1-Teiler am genauesten gezielt hatte.

14,0-Teiler ist der Siegerschuss im Rohrbacher Preisschießen

Im Anschluss wurden die Gewinner des Preisschießens bekannt gegeben. Hierbei setzte sich wieder der "Blattlexperte" Gerd Spielberger mit einem 14,0-Teiler an die Spitze. Karin Gnugesser mit einem 18,5-Teiler und Heinz Gnugesser mit einem 21,2-Teiler komplettierten die ersten drei Plätze.

Die Veränderung, dass die Könige nur noch mit einem Schuss ermittelt werden, hatte auch Auswirkungen auf die Vereinsmeisterschaft. Sie wurde nun mit den 20 Schuss Einlage herausgeschossen, allerdings in der Zehntelwertung, um Ringgleichheiten zu vermeiden. Den Vereinsmeistertitel in der Schützenklasse sicherte sich Matthias Gnugesser mit 203,4 Ringen. Ihm folgte Gerd Spielberger mit 194,1 Ringen auf Platz zwei. Das Stockerl komplett machte Walter Gnugesser mit 193,3 Ringen. Im Jugendbereich ging der erste Platz an Sarah Vogtmann mit 157,3 Ringen, die sich gegen Lisa Beck mit 146,5 Ringen durchsetzte. Rang drei ging mit 134,2 Ringen an Stefanie Klarmann.

Der Gewinner der Schützenscheibe, die durch einen Schuss ermittelt wurde, war Jonas Hubel, der einen 147,8-Teiler schoss. Auf die Jugendscheibe hatte Sarah Vogtmann mit einem 376,6-Teiler den besten Schuss, die damit zur Abräumerin des Abends in der Jugend wurde.

Lisa Beck bleibt die Jugendkönigin

Die Bekanntgabe der neuen Könige begann mit dem König der Jugend, und Lisa Beck wartete schon mit der Kette, um sie der neuen Königin umzuhängen. Am Ende konnte Beck das Schmuckstück aber behalten, denn sie selbst hatte mit einem 234,9-Teiler den besten Schuss abgegeben und war somit die alte und neue Jugendkönigin. Vize wurde mit einem 507,7-Teiler Sarah Vogtmann. Beim mit 18 Teilnehmerinnen stark besetzten Damenwettbewerb setzte sich Birgit Klarmann mit einem 222,7-Teiler durch und wurde neue Damenkönigin. Vizekönigin wurde Lena Rauter mit einem 269,0-Teiler.

Den Königstitel bei den Herren sicherte sich mit einem 87,6-Teiler Gerd Spielberger deutlich vor Tobias Deiner mit einem 422,7-Teiler. Die neuen Könige, alle anderen Preisträger und Gäste feierten anschließend noch ausgiebig bis tief in die Nacht hinein – so, wie man es von der vorigen Königsfeier noch gewohnt war. (AZ)