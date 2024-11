Ein Achtungserfolg für Nördlingens Rugby-Truppe

Die Rugby-Herren des TSV Nördlingen haben am vergangenen Samstag auf der Berger Wiese den in dieser Saison noch ungeschlagenen Tabellenführer der bayerischen Landesliga empfangen. In der vergangenen Spielzeit mussten die Meteors noch zwei deutliche Niederlagen gegen die dritte Mannschaft des München Rugby Football Club (MRFC), auch genannt Blue Lions, einstecken. Auch im erneuten Aufeinandertreffen war der MRFC siegreich, aber die Nördlinger behielten dennoch etwas Zählbares im Ries.

Um gegen die schnellen und technisch starken Spieler des MRFC, die zum Teil auch in den beiden anderen Mannschaften in der ersten und zweiten Bundesliga antreten, nicht unterzugehen, mussten die Nördlinger als geschlossene Mannschaft dagegenhalten. Dementsprechend eingestellt gingen die Rieser hoch motiviert ans Werk. Für die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer entwickelte sich eine ansehnliche Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Dafür sorgte auch Schiedsrichter Tic Mishulet, der mit klarer Kommunikation das Spiel souverän leitete.

Rugby-Landesliga: Nördlinger Meteors bieten dem Tabellenführer Paroli

Beide Seiten verteidigten hart. Doch nach einer knappen Viertelstunde wuselte der flinke Wing der Münchner durch die Nördlinger Abwehr und legte den ersten Versuch des Spiels. Der fällige Erhöhungskick ging neben die Stangen, sodass es bei der 5:0-Führung für die Blue Lions blieb. In der Folge eroberten die Meteors den Ball und kämpften sich Meter für Meter bis kurz vor das gegnerische Malfeld. Nur fünf Minuten nach dem Münchner Versuch durchbrach der Nördlinger Gedrängehalb Tobias Berber die letzte Abwehrreihe und legte den Ball im Malfeld des MRFC ab. Benedikt Schneider, der diesmal auf der Center-Position spielte, verwandelte den Erhöhungskick und steuerte so zwei weitere Punkte zur 7:5-Führung für die Meteors bei. Knapp zehn Minuten später konnten die Rieser die Führung sogar noch ausbauen: Schneider kickte einen Straftritt durch die Stangen, was der Heimmannschaft drei weitere Punkte einbrachte. Mit 10:5 für die Meteors ging es in die Pause.

Auch die zweite Hälfte startete ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für die Nördlinger. Nach Fehlern der Münchner bekamen die Meteors in der 41. und in der 50. Minute zwei Straftritte zugesprochen. Die Rieser entschieden sich dazu, auf die Stangen zu kicken. Doch beide Straftritte verfehlten knapp ihr Ziel. In den letzten 20 Minuten drehten die Blue Lions noch einmal auf. Mit einem erfolgreich erhöhten Versuch wendeten sie das Spiel und gingen 12:10 in Führung. Auch den Schlusspunkt setzten die Gäste aus München mit einem erfolgreichen Straftritt zum 15:10-Endstand für die Löwen aus der Landeshauptstadt. Da die Meteors mit weniger als sieben Punkten Unterschied verloren haben, erhalten sie einen defensiven Bonuspunkt in der Tabelle. In der Hinrunde ist das gegen den MRFC noch keiner anderen Mannschaft gelungen.

Nördlinger Rugby-Team kehrt im April zurück aus der Winterpause

Die beiden Spielertrainer Tobias Berber und Simon Handl konnten stolz auf die Leistung ihrer Mannschaft sein. Neben der starken Abwehrarbeit im Mannschaftsverbund zeichnete die Disziplin die Mannschaft aus. Während die Gegner zwei Gelbe Karten erhielten, bewahrten sich die Rieser eine weiße Weste. Auch bei den Standards konnten die Nördlinger überzeugen: Die Gasseneinwürfe gelangen und die Meteors gewannen alle Gedränge mit eigenem sowie drei Gedränge mit gegnerischem Einwurf. Die Meteors werden nun über die Winterpause weiter hart trainieren, um im April 2025 möglichst erfolgreich in die Rückrunde zu starten. (AZ)

RC Meteors: M. Gabler, A. Egl, D. Vogel, B. Sing, S. Handl, D. Ludwig, S. Thienel, M. Beck, T. Berber, R. Beck, M. Filatov, B. Schneider, F. Drescher, S. Wittmann, J. Fischer, M.l Wolfermann, P. Wittenberg, B. Kaiser. Gastspieler: M. Fabisch, R. Thienel, E. Kirsten, P. Havé.