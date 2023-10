Meteors Nördlingen starten stark in die Saison

Nördlingens Rugby-Team siegt im ersten Spiel mit überzeugender Leistung gegen die Spielgemeinschaft (SG) Nürnberg II/Erlangen. An diesem Samstag geht es weiter.

Die Rugby-Herren des TSV Nördlingen spielen in dieser Saison in der neu formierten Landesliga Nord. Mit einem Sieg in Nürnberg und den fünf maximal möglichen Punkte für die Tabelle gelang dem RC Meteors ein Auftakt nach Maß. Bei bestem Wetter empfing die SG Nürnberg II/Erlangen die Rugby-Herren des TSV-Nördlingen zu ihrem ersten Spiel der Saison. Es zeigte sich bald, dass sich ein intensives Spiel zweier ebenbürtiger Gegner entwickeln würde.

Die Rieser konnten das Spiel gleich zu Beginn in die gegnerische Hälfte verlagern, ohne jedoch Punkte zu erzielen. Nach zwanzig Minuten überwanden die Franken dann die Nördlinger Abwehr und legten den ersten Versuch des Spiels zur 5:0-Führung für die SG Nürnberg II/Erlangen. Davon unbeeindruckt kämpften sich die Meteors wieder bis an das gegnerische Malfeld. Nach einem Straftritt für die Rieser tankte sich Nördlingens Nummer 8, Simon Handl, durch das fränkische Abwehrbollwerk und sicherte mit seinem Versuch die ersten fünf Punkte für sein Team. Anders als zuvor die Heimmannschaft traf Robert Wagner den fälligen Erhöhungskick durch die Stangen und fügte so zwei Punkte zur 7:5-Führung für die Gäste hinzu. Der Center Brian Patterson krönte kurz darauf seinen sehenswerten Lauf mit einem weiteren Versuch für die Meteors. Robert Wagner traf auch diesen Erhöhungskick sicher und baute so die Führung auf 14:5 aus. Nachdem die Franken mit einem Versuch ohne erfolgreiche Erhöhung verkürzten, legte der Nördlinger Fullback Claudio Bergamaschi einen weiteren Versuch. Der Erhöhungskick verfehlte aber die Stangen. Damit gingen die Gäste aus dem Ries mit einer 19:10-Führung in die Halbzeitpause.

Rugby: Thienel-Brüder stehen sich auf dem Feld gegenüber

Die zweite Hälfte wurde durch ein Nördlinger Bruderduell geprägt. Den Auftakt machte Rick Thienel, der seine Karriere bei den Meteors begann, nun aber bei den Nürnbergern spielt. Nach einem Gedränge für die Heimmannschaft überwand er die Nördlinger Abwehr und legte einen Versuch für die Franken. Durch einen erfolgreichen Erhöhungskick rückte die SG Nürnberg II/Erlangen auf nur zwei Punkte an die Rieser heran. Das konnte Ricks Bruder Sven Thienel, der als Flanker für die Meteors spielt, nicht auf sich sitzen lassen. Nach einem Abseitsfehler der Gastgeber spielten die Nördlinger den fälligen Straftritt kurz vor dem gegnerischen Malfeld schnell aus. Sven Thienel kämpfte sich mit dem Ball die letzten Meter in das Malfeld und legte den letzten Versuch des Spiels zum 24:17-Endstand für den RC Meteors.

Die beiden Nördlinger Spielertrainer Simon Handl und Tobias Berber zeigten sich nach einer harten, aber ausgesprochen fairen Partie sehr zufrieden mit der Leistung ihrer Spieler. Die Mannschaft hat gegen einen körperlich und spielerisch starken Gegner ein gutes Spiel gemacht und auch nach Gegenversuchen nie zurückgesteckt. Dank der vier eigenen Versuche erhalten die Meteors in der Tabelle neben den vier Punkten für den Sieg einen Offensiv-Bonuspunkt. Das nächste Spiel bestreiten die Rugby-Herren des TSV Nördlingen am 7. Oktober auswärts bei der SG Hersbruck/Lauf/Bayreuth/Bamberg. Erstmals in dieser Saison zu Hause werden die Nördlinger am 28. Oktober spielen.

RC Meteors: Egl, Wagner, Kaiser, Hoffmann, M. Beck, Ludwig, Thienel, Handl, Berber, R. Beck, Wolfermann, Schneider, Pradhan, Drescher, Bergamaschi, Lembeck, Heß, Marston, Horst, Singh, Pillot Castro, Patterson.