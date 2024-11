RC Meteors verliert in München

Beim Auswärtsspiel der Meteors gegen den SV StuSta Freimann II sind die Nördlinger als Tabellendritte gegen den Tabellenzweiten aus der Studentenstadt in München an. In der vergangenen Saison spielten die Oberbayern noch eine Spielklasse höher in der Regionalliga. Während München mit einer vollen Bank aus sieben Wechselspielern antrat, hatten die Nördlinger nur eine Wechselmöglichkeit. Die Kräfteverhältnisse waren also früh klar, und so sollte auch das Spiel entsprechend verlaufen.

Die Hausherren begannen erwartet stark und setzten die Rieser ordentlich unter Druck. Doch die Meteors hielten gut dagegen und konnten sogar die ersten Punkte des Spiels erkämpfen. Nach einer Abseitsstellung der Münchner entschied der Schiedsrichter auf einen Straftritt, den Nördlingens Gedrängehalb Benedikt Schneider in der achten Minute aus knapp 30 Metern sicher durch die Stangen kickte und so drei Punkte erzielte. Die Oberbayern konnten sich erst nach einer Viertelstunde durch die Nördlinger Abwehr kämpfen und einen Versuch legen, der der Heimmannschaft fünf Punkte einbrachte. Dank des erfolgreichen Erhöhungskicks packten die Münchner zwei weitere Punkte zur 7:3-Führung drauf.

Rugby-Landesliga: Volle Bank bringt München den Vorteil gegen Nördlingen

Die Spieler aus der Landeshauptstadt starteten weitere wuchtige und technisch starke Angriffe, die die Meteors über die nächsten zehn Minuten gut parieren konnten. Doch in der 26. Minute brachen die Münchner erneut durch die Nördlinger Abwehr und legten einen weiteren Versuch mit erfolgreicher Erhöhung zur 14:3-Führung. Fünf Minuten später konnten die Rieser wieder verkürzen: Benedikt Schneider verwandelte erneut einen Straftritt, diesmal wegen eines zu hohen Tackles, und stellte den Zähler auf 14:6. Mit dieser Münchner Führung gingen die Mannschaften in die Pause.

Auch in der zweiten Hälfte stemmten sich die Meteors gegen die Münchner Angriffe. Doch das intensive Spiel, die vielen Gedränge und der schwere Boden zeigten Wirkung. Die Oberbayern nutzten ihr volles Wechselkontingent und konnten ausgeruhte Spieler gegen die hart kämpfenden Nördlinger einsetzen. So legten die Münchner zwei weitere Versuche – einmal mit und einmal ohne erfolgreiche Erhöhung –, während die Nördlinger keine eigenen Punkte mehr erzielen konnten. Der SV StuSta Freimann II siegte damit verdient 26:6 gegen die Rugby-Herren des TSV Nördlingen.

Nächstes Heimspiel der Meteors Nördlingen steht am Samstag an

Beim letzten Spiel der Hinrunde geht es für die Meteors zu Hause erneut gegen eine starke Münchner Mannschaft. Mit dem München Rugby Football Club kommt der bisher ungeschlagene Tabellenführer ins Ries. Das Spiel startet am Samstag, 16. November, um 14.30 Uhr in Nördlingen auf der Berger Wiese. Der Eintritt ist wie immer frei. (AZ)

RC Meteors: Gabler, Egl, Kaiser, Ludwig, Handl, Sing, M. Beck, Schneider, R. Beck, S. Thienel, L. Thienel, Filatov. Gastspieler: Edvard Kirsten, Markus Fabisch, Rick Thienel und Malina Kleine.