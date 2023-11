Rugby

vor 32 Min.

Münchner Rugby-Löwen sind zu stark für die Nördlinger Meteors

Plus Rugby Landesliga: Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit verliert Nördlingens Rugby-Team deutlich mit 14:52 gegen den München Rugby Football Club e.V.

Die Rugby-Herren des TSV Nördlingen haben im ersten Heimspiel der Saison die Gäste aus München als Tabellenführer der bayerischen Landesliga Nord begrüßt. Im ersten Spiel bezwangen die Meteors die SG Nürnberg II/Erlangen. Im zweiten angesetzten Spiel konnte die SG Hersbruck/Lauf/Bayreuth/Bamberg keine Mannschaft stellen, sodass das Spiel 50:0 für Nördlingen gewertet wurde. Zum ersten Heimspiel kam dann mit der dritten Mannschaft des München Rugby Football Club e.V. (MRFC), den Blue Lions, ein wie erwartet überlegener Gegner ins Ries. Die Mannschaft ist ein Produkt der konsequenten Jugendarbeit der Münchner und versteht sich als Aufbaumannschaft für die beiden anderen Herren-Teams, die in der ersten und zweiten Bundesliga spielen. Die jungen Talente des Teams werden dabei von erfahrenen Haudegen unterstützt.

In der ersten Halbzeit konnten die Nördlinger noch gut dagegen halten. Bei besten Wetter- und Platzverhältnissen genossen die rund 50 Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Berger Wiese ein zunächst ausgeglichenes und ansprechendes Spiel beider Mannschaften. Die Nördlinger kamen gut ins Spiel, scheiterten aber immer wieder an der starken Verteidigung der Blue Lions. Nach zehn Minuten zeigten die Münchner dann ihr Können und legten den ersten Versuch der Partie. Der fällige Erhöhungskick verfehlte die Stangen, sodass die Gäste mit 5:0 in Führung gingen. Die Meteors ließen sich davon nicht beeindrucken und legten nur wenige Minuten später ihren ersten Versuch. Nach einem starken Durchbruch ab der Mittellinie brachte Nördlingens Fullback Brian Patterson den Ball ins gegnerische Malfeld und sicherte den Riesern fünf Punkte. Robert Wagner steuerte mit seinem erfolgreichen Erhöhungskick zwei weitere Punkte zur 7:5-Führung für Nördlingen bei. Die Partie wogte danach hin und her, mit leichtem Vorteil für die Gäste aus München, die zwei weitere Versuche legten, beide erfolgreich erhöht. Kurz vor der Halbzeit konnten die Nördlinger durch ihren zweiten Versuch wieder verkürzen. Nach einem klug ausgespielten Straftritt umtänzelte Spielertrainer Simon Handl die gegnerischen Abwehrspieler und legte den Ball genau zwischen die Stangen. Sein Spielertrainer-Kollege Tobias Berber traf den Erhöhungskick zum 14:19-Halbzeitstand.

