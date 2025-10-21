Warum die RC Meteors in der zweiten Halbzeit aufdrehten

Am Samstag empfingen die Rugby-Herren des TSV Nördlingen auf der Berger Wiese die dritte Mannschaft des München Rugby Football Club e.V. (MRFC). Die Mannschaft dient als Kaderschmiede für die beiden ersten Mannschaften, die in der ersten Bundesliga und in der Regionalliga spielen. Die Talente werden dabei von erfahrenen Spielern unterstützt. In den bisherigen Spielen konnten die Meteors noch keinen Sieg gegen die Blue Lions einfahren. Doch nach der Auftaktniederlage gegen Kempten wollten die Rieser zeigen, was sie können. Eingestimmt von Spielertrainer Tobias Berber und Kapitän Andreas Egl gingen die Meteors motiviert ans Werk.

Dennoch erwischten die Münchner den besseren Start. In der zehnten Minute überwand der gegnerische Fullback die Nördlinger Abwehr und legte den ersten Versuch für den MRFC. Knapp zehn Minuten später folgte die Antwort der Meteors: Der Erste-Reihe-Stürmer Benedict Kaiser kämpfte sich über 20 Meter ins gegnerische Malfeld und legte dort den ersten Versuch für die Nördlinger. Dieser Ablauf sollte sich in der ersten Halbzeit noch zweimal wiederholen. Nur wenige Minuten nach dem Nördlinger Anschluss legten die Münchner einen weiteren Versuch. Fünf Minuten später brachte Nördlingens Flanker, Sven Thienel, die Meteors wieder heran. Bei seinem Lauf aus der eigenen Hälfte ließ er mehrere MRFC-Abwehrspieler stehen und sicherte mit seinem Versuch den Nördlingern fünf Punkte. In der 34. Minute legten die Münchner wieder vor, Tobias Berber, Spielertrainer und Gedrängehalb der Meteors antwortete: Kurz vor dem gegnerischen Malfeld tankte er sich durch die hart arbeitende Abwehr der Oberbayern und legte das Ei zum Versuch ab.

Meteors gegen München Rugby Football Club: Abwechslungsreiches Spiel in Nördlingen

Den Zuschauern bot sich bis zur Halbzeit ein abwechslungsreiches Spiel zweier ausgeglichener Mannschaften. Die Münchner verwandelten alle Erhöhungskicks für die drei Versuche souverän und sammelten so zu den 15 Punkten für die Versuche weitere sechs Punkte. Da zwei der drei Nördlinger Versuche nah zur Außenlinie gelegt wurden, musste Berber die Erhöhungskicks aus schwieriger Position kicken. Von den drei fälligen Kicks traf er nur einen durch die Stangen. Somit gingen die Gäste mit einer knappen 21:17-Führung in die Pause.

Die zweite Spielhälfte stand unter anderen Vorzeichen: Die Münchner hatten nur einen Wechselspieler und mit mehreren Verletzungen zu kämpfen. Über längere Zeit spielten sie so in Unterzahl. Die Nördlinger griffen dagegen auf ihre gut ausgestattete Wechselbank zurück. Vor allem der auf der Center-Position eingewechselte Rick Thienel belebte das Spiel der Nördlinger Hintermannschaft. Immer wieder brachte er die Münchner Abwehr mit seinen starken Läufen in Bedrängnis. Nach sieben gespielten Minuten legte er seinen Versuch, indem er mehrere Abwehrspieler überwand. Gut zehn Minuten später entdeckte Nördlingens Spielmacher mit der Nummer Zehn den Stürmer in sich. In Manier eines Ersten-Reihe-Stürmers wuchtete sich Rudi Beck die letzten Meter durch die MRFC-Abwehrreihe zum Versuch.

50:26-Sieg des TSV Nördlingen gegen Rugby-Club aus München

München konnte in der 63. Minute nochmal einen Versuch legen. Doch danach kamen die mittlerweile in Unterzahl spielenden Oberbayern nicht mehr ins Spiel. Den nächsten Versuch für die Meteors legte erneut Rick Thienel, gefolgt von einem weiterem Versuch seines Bruders, Sven Thienel. Dass beide Brüder punkteten, konnte der dritte Thienel in Diensten der TSV-Rugbyherren nicht auf sich sitzen lassen. Wie zuvor seine Brüder überwand er die Münchner Abwehr und setzte mit seinem Versuch in der 80. Minute den Schlusspunkt. Berber trat vier der fünf fälligen Erhöhungskicks sicher durch die Stangen. Der MRFC konnte den einzigen Erhöhungskick in der zweiten Hälfte nicht verwandeln. So trennten sich die beiden Mannschaften nach einem harten, aber fairen Spiel mit einem 50:26-Sieg für die Nördlinger Meteors. Für den Sieg bekommen die Rieser in der Tabelle vier Punkte und für die mindestens vier erzielten Versuche einen zusätzlichen Offensivbonuspunkt gutgeschrieben.

Neben den Spielern auf dem Platz zeigte ein weiterer Nördlinger eine Glanzleistung: Simon Handl vertrat die kurzfristig erkrankte Schiedsrichterin. Ruhig leitete er das Spiel und leistete so seinen Beitrag für einen gelungenen Rugbynachmittag. Am 25. Oktober treten die Meteors in München gegen die Spielgemeinschaft Studentenstadt München II/TSV 1860 München an. Das nächste Heimspiel ist am 8. November gegen den RFC Vaduz aus Liechtenstein.



RC Meteors: Martin Gabler, Andreas Egl, Benedict Kaiser, Bernd Sing, Dennis Ludwig, Paul Henich, Sven Thienel, Maximilian Beck, Tobias Berber, Rudolf Beck, Michael Wolfermann, Lars Thienel, Pierre Wittenberg, Francesco Drescher, Mykola Filatov, Werner Mieling, Dan Ciurbirau, Manuel Lukasch, Benedikt Schneider, Rick Thienel;