RC Meteors gewinnt gegen SG Nürnberg II/Erlangen

Plus Die Nördlinger Rugby-Spieler gewinnen am letzten Spieltag vor der Winterpause und bleiben auf dem ersten Platz. Das könnte sich nach der Pause aber ändern.

Nördlingens Rugby-Team gewinnt nach einer umkämpften Partie mit 36:22 gegen die Spielgemeinschaft (SG) Nürnberg II/Erlangen und überwintert auf dem ersten Tabellenplatz der bayerischen Landesliga Nord. Wie bereits im Hinspiel im September entwickelte sich eine körperlich hart umkämpfte Partie.

Die erste Halbzeit begann recht ausgeglichen: Beide Mannschaften stürmten an, scheiterten aber immer wieder an der gegnerischen Abwehr. Erst nach 20 Minuten fielen die ersten Punkte. Die Meteors bekamen in aussichtsreicher Position einen Straftritt zugesprochen. Von den vier nun möglichen Optionen wählten die Rieser den Kick auf die Stangen, um sich so die ersten Punkte der Partie zu sichern. Robert Wagner trat den Ball souverän zwischen die Stangen und sorgte so für die 3:0-Führung der Nördlinger. Doch nur zwei Minuten später kämpften sich die Franken durch die Abwehr der Rieser und sicherten sich mit dem ersten Versuch des Spiels fünf Punkte. Da die Gäste den fälligen Erhöhungskick verfehlten, blieb es bei der 5:3-Führung für Nürnberg II/Erlangen.

