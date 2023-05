RC Meteors Nördlingen erobert die Tabellenspitze

Nach dem 38:19-Sieg gegen den St George's Rugby Union Football Club liegen die Meteors auf Platz eins. Damit könnte am Saisonende um den Titel gespielt werden.

Im letzten Heimspiel der Saison hat es Nördlingens Rugby-Team mit einem sehr starken Gegner zu tun bekommen. Der St George's Rugby Union Football Club aus München führte bisher die Tabelle an und ging als klarer Favorit ins Spiel. Im Hinspiel mussten die Nördlinger noch eine deutliche Niederlage einstecken. Die damalige Partie war durch zahlreiche Nicklichkeiten und Provokationen geprägt. Doch diesmal entwickelte sich auch dank der sehr guten und souveränen Spielleitung durch den Schiedsrichter ein komplett anderes Spiel.

Vorbereitet durch die beiden Spielertrainer Tobias Berber und Simon Handl und eingeschworen von Kapitän Andreas Egl starteten die Meteors stark ins Spiel. Bereits nach wenigen Minuten kämpfte sich Florian Ruf nach einem eigenen Gedränge durch die gegnerische Abwehr und legte den ersten Versuch für die Nördlinger. Tobias Berber fügte mit dem fälligen Erhöhungskick zwei weitere Punkte hinzu, sodass es früh 7:0 für die Mannschaft aus dem Ries stand. Die Münchner kamen zwar mit einem eigenen Versuch noch mal ran, doch die Rugby-Herren des TSV gaben die Führung nicht mehr aus der Hand. Mit harter Verteidigung und etlichen sehenswerten Aktionen im Angriff dominierten die Meteors die erste Halbzeit. Rick Thienel und Claudio Bergamaschi brachten die Gegner immer wieder mit tollen Läufen in Bedrängnis und steuerten zwei weitere Versuche zum Halbzeitstand 19:7 bei.

Rugby Verbandsliga Bayern: Nördlingen kauft St George's den Schneid ab

Auch in der zweiten Halbzeit hatten die Meteors ihren Gegner im Griff. Lars Thienel, Francesco Drescher und Michael Wolfermann legten drei weitere Versuche für die Nördlinger. Die Münchner legten noch zwei Versuche. Mit insgesamt vier erfolgreichen Erhöhungskicks fügten Tobias Berber und Robert Wagner acht weitere Punkte zum 38:19 Endstand hinzu. Letztlich triumphierte die geschlossene Mannschaftsleistung und Disziplin der Meteors über den technisch überlegenen Gegner aus München.

Mit den vier Punkten für den Sieg sowie dem Bonuspunkt für mindestens vier eigene Versuche ziehen die Nördlinger in der Tabelle am St George's Rugby Union Football Club vorbei und belegen jetzt den Spitzenplatz in der Verbandsliga Bayern Süd. Beim letzten Spiel der Rückrunde am kommenden Samstag, 20. Mai, beim Tabellendritten RC Unterföhring II haben es die Meteors nun selbst in der Hand, sich für die Finalspiele der Verbandsliga zu qualifizieren. Jeweils die beiden Erst- und Zweitplatzierten der Verbandsliga Bayern Nord und Bayern Süd treten über Kreuz gegeneinander an. Die Sieger bestreiten dann das Finalspiel um die Meisterschaft und die Möglichkeit zum Aufstieg in die Regionalliga. (AZ)

Für den RC Meteors spielten: Benedikt Kaiser, Andreas Egl, Martin Gabler, Maximilian Beck, Simon Handl, Lars Thienel, Sven Thienel, Florian Ruf, Tobias Berber, Rudolf Beck, Stefan Goller, Rick Thienel, Michael Wolfermann, Francesco Drescher, Claudio Bergamaschi, Pascal Horst und Robert Wagner.

