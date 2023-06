RC Meteors Nördlingen steht im Halbfinale der Verbandsliga

Das größte Spiel in der Geschichte der Nördlinger Rugby-Mannschaft findet an diesem Samstag statt. Im Halbfinale der bayerischen Verbandsliga wartet Würzburg.

Der RC Meteors, die Rugby-Mannschaft des TSV Nördlingen, feiert den größten Erfolg in ihrer zehnjährigen Geschichte und steht an diesem Samstag in Nördlingen im Halbfinale der bayerischen Verbandsliga. Der 12:26-Niederlage im letzten regulären Spiel gegen den Rugby Club Unterföhring II folgte ein längeres Nachspiel abseits des Feldes. Wegen eines Regelverstoßes des Gegners bleiben die Nördlinger an der Tabellenspitze der bayerischen Verbandsliga Süd und haben damit Heimrecht im Halbfinale.

Im letzten Spiel der Saison reisten die Meteors nach München zum Rugby Club Unterföhring II. Während die Nördlinger mit 15 Mann und damit ohne Wechselspieler antraten, konnten die Münchner auf eine gute Bank und etliche Spieler der ersten Mannschaft, die in der zweiten Bundesliga spielen, zurückgreifen. Dementsprechend war die Favoritenrolle früh geklärt. Trotzdem hielten die Meteors gut dagegen und konnten sogar früh in Führung gehen. Claudio Bergamaschi legte nach einem sehenswerten Lauf den ersten Versuch zum 5:0 aus Nördlinger Sicht. Doch die Unterföhringer konterten und legten in der ersten Halbzeit zwei Versuche. Dank eines erfolgreichen Erhöhungskicks gingen die Münchner mit einer 12:5-Führung in die Pause.

Rumpf-Mannschaft der Meteors Nördlingen hält in München gut dagegen

Auch in der zweiten Hälfte blieben die Rieser dran. Die Unterföhringer legten zwar einen weiteren Versuch. Doch dank einer harten Verteidigung unter einem weiteren Versuch von Claudio Bergamaschi, dem Robert Wagner mit einem erfolgreichen Erhöhungskick zwei Punkte hinzufügte, blieb Nördlingens Rugby-Team in Schlagdistanz. So stand es kurz vor Schluss 19:12 für die Heimmannschaft aus München. Da es bei einer Niederlage mit sieben oder weniger Punkten einen Defensiv-Bonuspunkt für die Tabellenwertung gibt, hätte dieses Ergebnis den Nördlingern für die Verteidigung der Tabellenführung gereicht. Doch die Unterföhringer machten den Meteors einen Strich durch die Rechnung: Auch dank der ausgeruhten und guten Wechselspieler legten die Münchner in den letzten Minuten einen weiteren Versuch und eroberten sich nach einem harten, aber sehr fairen Spiel vorerst die Tabellenspitze.

Auch als Zweiter hätten sich die Nördlinger für das Halbfinale der bayerischen Verbandsliga qualifiziert. Doch nach dem Spiel stellte sich heraus, dass die Unterföhringer nicht spielberechtigte Spieler eingesetzt hatten. Die Partie wurde daher im Nachhinein für die Rugby-Herren des TSV Nördlingen gewertet. Nach einem längeren Nachspiel stand also fest, dass die Meteors nun doch als Tabellenerster der Verbandsliga Bayern Süd und somit mit Heimrecht ins Halbfinale einziehen. Gegner ist der Würzburger Rugby Klub, der Zweite der Verbandsliga Bayern Nord. Das Spiel findet an diesem Samstag, 24. Juni, um 14.30 Uhr auf dem Sportplatz Berger Wiese statt. Der Eintritt ist frei. (AZ)

Gegen den RC Unterföhring II spielten: Benedict Kaiser, Andreas Egl, Martin Gabler, Ludwig Kostelechy, Maximilian Beck, Eduard Kirsten, Sven Thienel, Simon Handl, Tobias Berber, Rudolf Beck, Michael Wolfermann, Lars Thienel, Robert Wagner, Francesco Drescher und Claudio Bergamaschi.

Lesen Sie dazu auch