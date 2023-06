Rugby

RC Meteors: Trotz Niederlage im Halbfinale mehr als zufrieden

Plus Nördlingens Rugby-Team unterliegt im Halbfinale der bayerischen Verbandsliga gegen den Würzburger Rugby Klub. Die Freude über die starke Saison trübt das nicht.

Mit dem ersten Platz in der Verbandsliga Bayern Süd haben die Meteors aus Nördlingen den größten Erfolg in ihrer zehnjährigen Geschichte gefeiert. Der Spitzenplatz berechtigte die Rugby-Herren des TSV Nördlingen zum Einzug in das Halbfinale um den Aufstieg in die Regionalliga. Gegner am vergangenen Samstag war der Würzburger Rugby-Klub, der Tabellenzweite der Verbandsliga Bayern Nord.

Da die Unterfranken nur mit 13 Mann anreisten, einigte man sich vor dem Spiel, jeweils mit zwölf Spielern und zweimal 30 Minuten statt der üblichen 15 Spieler je Mannschaft sowie 80 Minuten Spielzeit zu spielen. Gut zweihundert Zuschauerinnen und Zuschauer genossen ein sehr faires und mitreißendes Spiel. Trotz der Hitze entwickelte sich rasch eine intensive Partie. Während die Nördlinger in der ersten Halbzeit mehrere gute Angriffe nicht erfolgreich abschließen konnten, kamen die Würzburger besser ins Spiel. Die Gäste brachten in der ersten Halbzeit den Ball zweimal ins Malfeld der Meteors, was ihnen jeweils fünf Punkte einbrachte. Einen der beiden fälligen Erhöhungskicks traten die Würzburger durch die Stangen. Damit fügten sie weitere zwei Punkte zum 12:0-Halbzeitstand für die Gastmannschaft hinzu.

