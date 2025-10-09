RC Meteors startet mit Niederlage in die neue Saison

Die neue Rugbysaison in der Landesliga Bayern hat begonnen. Zum Auftakt wartete gleich ein harter Brocken auf die Rugby-Herren des TSV Nördlingen, auch bekannt als RC Meteors Nördlingen: Auswärts beim TV Kempten unterlagen die Rieser mit 15:54.

Neben den Rugbyherren des TSV Nördlingen treten sechs weitere Mannschaften in der Landesliga an: München RFC, SG Studentenstadt II/TSV 1860 München, SG Unterföhring II/Fürstenfeldbruck/ESV München-Freimann sowie aus Liechtenstein der RFC Vaduz. Die beiden Spielgemeinschaften haben sich im Vergleich zur vergangenen Saison mit neuen Mannschaften verstärkt. Komplett neu dazugekommen sind in dieser Saison die Spielgemeinschaft Würzburg/Ingolstadt und der TV Kempten.

Rugby-Landesliga: TV Kempten dominiert Heimspiel gegen RC Meteors Nördlingen

Der TVK, der aus der Regionalliga abgestiegen ist, empfing die Meteors bei sommerlichen Temperaturen. Die klar favorisierten Allgäuer ließen keinen Zweifel aufkommen, dass sie dieses Spiel gewinnen würden. Während die Nördlinger urlaubsbedingt noch auf mehrere Stammkräfte verzichten mussten, traten die Kemptener mit einem breit und gut aufgestellten Kader an. Von Beginn an dominierten die Allgäuer vor allem mit ihrer stark aufspielenden Hintermannschaft das Spiel. In der ersten Viertelstunde gingen die Allgäuer bereits durch zwei jeweils erfolgreich erhöhte Versuche mit 14:0 in Führung.

Die Nördlinger kamen dann besser ins Spiel und zwangen die Heimmannschaft öfter zu Fehlern. Einen fälligen Straftritt trat Spielertrainer und Gedrängehalb Tobias Berber sicher durch die Stangen und sicherte so die ersten drei Punkte für die Meteors. Im Anschluss konnten die Hausherren nochmals punkten, doch auch die Rieser kamen zu ihrem Versuch. Geduldig und konzentriert kämpften sich die Nördlinger Stürmer gegen die Allgäuer Abwehr Zentimeter um Zentimeter in Richtung Malfeld vor.

Nach vielen Angriffsphasen gelang es schließlich dem Erste-Reihe-Stürmer Dennis Ludwig, das Ei im Allgäuer Malfeld abzulegen und so fünf Punkte zu erzielen. Berber verwandelte den fälligen Erhöhungskick und fügte zwei weitere Punkte hinzu. Mit dem 21:10 für Kempten gingen beide Mannschaften nach einer körperlich harten Halbzeit in die Pause.

RC Meteors Nördlingen kann gegen Kempten nur Nadelstiche setzen

Auch in der zweiten Hälfte starteten die Allgäuer furios und legten direkt nach Wiederanpfiff einen weiteren Versuch. Nur fünf Minuten später kamen die Meteors mit einem Versuch noch auf 28:15 heran. Die Spielmacher Tobias Berber und Rudi Beck setzten den Nördlinger Wing, Francesco Drescher, gut in Szene, der mit einem sehenswerten Lauf den Angriff mit einem Versuch vollendete. Danach ließen die Allgäuer Hausherren nichts mehr anbrennen. Mit vier weiteren Versuchen brachten sie die Meteors auf Abstand. Die Nördlinger Angriffe scheiterten dagegen an der guten Abwehrreihe des TV Kempten. Zum Teil gaben die Nördlinger den Ball auch durch überhastete und unkonzentrierte Angriffe leichtfertig aus der Hand.

Letztlich gewann der TVK verdient mit 54:15. Für die Höhe des Sieges zeichnete ein alter Bekannter in den Reihen der Allgäuer verantwortlich: Claudio Bergamaschi, der bereits für die Meteors und den TV Kempten spielte und mittlerweile in der zweiten Bundesliga spielt, half nochmal bei den Allgäuern aus. Der Fullback brachte die Nördlinger Hintermannschaft ein ums andere Mal in Bedrängnis und legte allein vier der acht Versuche der Hausherren.

Trotz der deutlichen Niederlage genossen die Rugbyherren des TSV Nördlingen ihr erstes Saisonspiel gegen einen harten, aber fairen Gegner. Etliche gute Aktionen machen Lust auf mehr. Das erste Heimspiel der Saison bestreiten die Meteors an diesem Samstag, 11. Oktober, auf der Berger Wiese. Der Eintritt ist frei, für Essen und Trinken ist gesorgt. (AZ)