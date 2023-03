Rückrundenstart der Nördlinger Meteors misslingt, aber macht Mut

Trotz der 21:44-Niederlage gegen Ravensburg ist man bei Nördlingens Rugby-Team mit dem Auftakt zufrieden. Die Meteors zeigen gegen den Favoriten schöne Aktionen.

Bei bestem Wetter sind die Rugby-Herren des TSV Nördlingen in die Rückrunde gestartet. Die Ravensburg Ravens reisten verstärkt durch vier Ulmer Gastspieler aus der Regionalliga ins Ries.

Als klare Favoriten machten sie den Riesern von Beginn an mächtig Druck und gingen früh in Führung. Die Nördlinger waren dadurch in der Verteidigung stark gefordert und mussten bis zur Halbzeit fünf gegnerische Versuche einstecken. Durch einen schlauen Ankick von Spielertrainer Tobias Berber kamen die Nördlinger auch selbst zu Punkten. Max Beck konnte den angekickten Ball fangen und brach durch die Verteidigungslinie der Ravensburger. Den schnellen und wuchtigen Angriff vollendete Nördlingens anderer Spielertrainer Simon Handl mit einem Versuch und sicherte so die ersten fünf Punkte für die Meteors. Robert Wagner verwandelte den fälligen Erhöhungskick sicher und bescherte so den Nördlingern weitere zwei Punkte. Mit einem Stand von 29:7 für die Gäste gingen die beiden Mannschaften in die Halbzeitpause.

Rugby: Zweite Hälfte gegen Ravensburg läuft besser für Nördlingen

In der zweiten Hälfte kamen die Meteors besser ins Spiel. Auch eine Gelbe Karte für ein zu hohes Tackle und die dafür fällige Zehnminutenstrafe brachten die Nördlinger nicht aus dem Takt. Zwar legten die Ravens in der zweiten Hälfte drei weitere Versuche, doch die Rieser hielten besser dagegen und kamen zu eigenen Punkten. Die Stürmer der Meteors beschäftigten die Abwehr der Gäste, sodass die Hintermannschaft Platz hatte. Nach einem sehenswerten Spielzug legte Rick Thienel den zweiten Versuch für die Heimmannschaft. Auch die letzte Minute gehörte wieder den Nördlingern: Kapitän Andreas Egl erhielt kurz vor dem gegnerischen Malfeld den Ball und überlistete die Ravensburger Abwehr mit einem Kick, den er sich selbst auflegte, und so einen Versuch erzielen konnte. Robert Wagner kickte auch die dritte Erhöhung sicher durch die Stangen.

Trotz der 21:44-Niederlage sind die Trainer der Nördlinger zufrieden mit der gezeigten Leistung. Gerade in der zweiten Halbzeit zeigten die Meteors gegen einen sehr starken Gegner gute Aktionen, die Lust auf mehr machen. Die Spieler und rund 80 Zuschauer genossen das harte, aber sehr faire Spiel und ließen es wie üblich gemeinsam ausklingen. (AZ)

Für den RC Meteors spielten: Benedikt Kaiser, Andreas Egl, Martin Gabler, Dennis Ludwig, Maximilian Beck, Simon Handl, Tobias Berber, Rudolf Beck, Paul Heinich, Sven Thienel, Lars Thienel, Robert Wagner, Rick Thienel, Stefan Göller, Michael Wolfermann und Florian Ruf.

