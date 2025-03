Nördlingens starker Kampf in Leipzig bleibt unbelohnt

Schnell zurück in die Erfolgsspur wollten die Regionalliga-Basketballer des TSV Nördlingen, nachdem man am vergangenen Wochenende die erste Niederlage der laufenden Relegationsrunde verkraften musste und nun beim Tabellendritten in Leipzig gefordert war. Trotz dünnem Kader und wenig Rotation lieferten die Rieser dort einen packenden Fight und hielten das Spiel bis in die Schlussminute offen. In dieser hatten aber die Sachsen den längeren Atem und brachten die Gäste spät um den erhofften Erfolg.

