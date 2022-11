Deutliche Siege für Minderoffingen und Steinhart

Plus Rundenwettkampf Gauoberliga: Die beiden Topteams unterstreichen mit 4:0-Siegen ihren Führungsanspruch. Herkheim holt gegen Munningen den ersten Sieg.

In der Gauoberliga hat vor Kurzem der dritte Wettkampftag stattgefunden. Minderoffingen marschiert mit einem 4:0 gegen Enkingen weiter durch, dicht gefolgt von Steinhart. Im Treffen der bisher sieglosen Mannschaften aus Munningen und Herkheim setzen sich die Adlerbergschützen durch.