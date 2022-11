Goldbachschützen Baldingen werden zum Schlusslicht

Plus Schwabenliga Luftgewehr: Die Baldinger Goldbachschützen bleiben glücklos im Rundenwettkampf. Der Vergleich mit Binswangen geht verloren, wenn auch nur knapp.

Am zweiten Wettkampftag in der Schwabenliga sind die Goldbachschützen aus Baldingen auf Binswangen getroffen. Allerdings konnten die Rieser sich auch dieses Mal nicht durchsetzen. Dabei war der Baldinger Ersatzschütze auf Position eins dem Überraschungssieg ganz nahe.