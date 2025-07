SC Wallerstein holt den Sonderpreis für das beste Weiße-Weste-Foto

Ihre Kabine ist der Kühlraum: Beim Sonderpreis für das beste Bild mit einem bei der Weißen-Weste-Donau-Ries gewonnenen Kasten Wallersteiner Bier hatten in der Abstimmung die Fußballer des SC Wallerstein die meisten Stimmen. Sowohl im Voting auf unserer Webseite als auch auf dem Weiße-Weste-Instagram-Account setzte sich das Team aus der A-Klasse Nord – nächstes Saison Kreisklasse Nord 1 – durch.

Das Bild im Kühlraum entstand nach dem 5:0-Sieg gegen die SG Großsorheim-Hoppingen am 11. Mai in Großsorheim und zeigt die Mannschaft versammelt um Torwart David Kuhberger, auch wenn im Spiel vorher Marc Gonschorowski den SCW-Kasten sauber hielt. Der Lohn für den Sieg in der Abstimmung ist ein Trikotsatz mit Fürst-Wallerstein-Brauhaus-Aufdruck – darüber dürfte sich kaum eine Mannschaft mehr freuen als die Wallersteiner. Die Trikots sind wahre Unikate: Außer diesem Satz gibt es keine weiteren Fürst-Wallerstein-Trikots, denn der Sponsor des Wettbewerbs macht sonst keine Trikotwerbung.