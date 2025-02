Turnerinnen des SC Wallerstein zeigen ihre Stärke

Die jüngsten Mädchen der Turnabteilung des SC Wallerstein unter der Leitung von Margit Gabler haben das bayerische Kinderturnabzeichen „löwenSTARK“ erhalten.

Mit dem fröhlichen Bewegungslied „Ich bin löwenSTARK und Sport macht mir Spaß“ begrüßten die 18 teilnehmenden Turnerinnen des SC Wallerstein die zahlreich erschienenen Eltern in der Wallersteiner Schulturnhalle. Die Mädchen mussten für die Auszeichnung ihre Koordination, Körperspannung, Körperkraft, Geschicklichkeit, Reaktionsfähigkeit und ihr Gleichgewicht unter Beweis stellen, um am Ende eine Urkunde in Gold, Silber oder Bronze zu erhalten. Dazu absolvierten die SCW-Turnerinnen insgesamt 36 Übungen an zwölf Stationen, wobei jede Station drei verschiedene Aufgaben umfasste.

Bei der anschließenden Siegerehrung erhielten alle Turnerinnen ihre Löwenauszeichnung in Form einer Urkunde mit der erreichten Punktezahl sowie einem Anstecker, welchen sie freudestrahlend entgegennahmen. (AZ)