Nördlinger Schachteam steigt in die A-Klasse ab

Plus Der Schachclub 1926 Nördlingen hatte am letzten Spieltag noch die Chance auf den Klassenerhalt. Doch eine Gegnerin opfert mehrere Figuren, um die Partie zu entscheiden.

Am letzten Spieltag der Saison 2023/24 hatte das Nördlinger Schachteam trotz letztem Tabellenplatz noch alle Möglichkeiten zum Klassenerhalt. Im direkten Duell gegen den Abstiegskonkurrenten SG Augsburg 1873 mussten die Nördlinger jedoch unbedingt gewinnen. Doch der bereits die ganze Saison durchziehende Ausfall von Spielern riss auch am letzten Spieltag nicht ab. Einmal mehr traten die Nördlinger mit nur sechs Mann zum Auswärtsspiel in Augsburg in der Aufstellung Marco Lechner, Werner Hopf, Dr. Markus Materna, Andreas Gebhard, Helmut Holzmann und Fritz Stark an.

Fritz Stark am achten Brett gelang es nach der Eröffnung, die gegnerischen Angriffsversuche abzuwehren. Bei ausgeglichenem Mittelspiel schloss er daher mit seinem Kontrahenten Remis. Auch Werner Hopf am vierten Brett erzielte mit den schwarzen Steinen nach der Eröffnung schnell Ausgleich. Bei völlig gleicher Stellung willigte daher auch er in das Remis ein. Helmut Holzmann am siebten Brett sah sich einem aggressiven Angriff seiner Kontrahentin gegenüber. Diese opferte im Mittelspiel mehrere Figuren, wonach es ihr gelang, einen unwiderstehlichen Angriff aufzubauen. Dieser führte schließlich zum Partieverlust für den Rieser.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

