Schiedsrichter als Unterrichtsfach in Nördlingen

Als eine von nur vier bayerischen Schulen wurde das Theodor-Heuss-Gymnasium in Nördlingen vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) für das Pilotprojekt „DFB-Junior-Referee“ ausgewählt. Tobias Heuberger, betreuende Lehrkraft des Wahlunterrichts und zugleich Obmann der lokalen Schiedsrichtergruppe, hatte einen entsprechenden Antrag eingereicht.

Im Zeitraum von Mai bis Juni sammelten die insgesamt 27 fußballbegeisterten Schülerinnen und Schüler aus den sechsten bis elften Klassen im Rahmen dieses Wahlunterrichts verschiedene Eindrücke rund um den „23. Mann“ beziehungsweise die „23. Frau“ und absolvierten einzelne Module zur Ausbildung zum Fußballschiedsrichter. Neben den Kernregeln, die unter anderem das Abseits und Foulspiel beinhalten, wurden auch Videoszenen aus der Bundesliga und den bayerischen Verbandsligen analysiert.

Schiedsrichterprojekt am THG Nördlingen: Bundesligaschiedsrichter Felix Wagner zu Gast

Zudem erprobten die Teilnehmer am Wahlunterricht im Rahmen einer Praxiseinheit ihr Geschick an der Pfeife und bei der Aussprache von Karten. Ein besondere Höhepunkt war der Besuch von Felix Wagner aus Glött, denn der 24-Jährige, der zu diesem Zeitpunkt in der 3. Bundesliga pfiff und zur neuen Spielzeit 2025/26 trotz seines jungen Alters sogar in die 2. Bundesliga aufgestiegen ist, präsentierte Videos von seinen DFB-Einsätzen und ging dabei besonders auf die Kommunikation des Gespanns untereinander sowie mit dem Videoassistenten in kritischen Situationen ein.

Diese Insider-Einblicke begeisterten die Schülerinnen und Schüler besonders. Im Anschluss daran bestand noch die Möglichkeit, dem Referenten Fragen zu stellen, wobei das Interesse breit gefächert war, sodass Wagner über seine Ernährung, Trainingspläne, Lieblingsspielorte und seinen persönlichen Werdegang zu sprechen kam.

Regulärer Schiedsrichterlehrgang wird im Anschluss von zwölf Teilnehmern besucht

Alle „DFB-Junior-Referees“ konnten bei Interesse am regulären Schiedsrichterlehrgang mit wertvollem Vorwissen und zu niedrigeren Kosten teilnehmen. Zwölf Jugendliche machten davon auch Gebrauch. Im Zuge der Förderung durch den DFB durfte sich jeder Schüler und jede Schülerin über ein kostenloses Ausrüstungspaket freuen, das unter anderem ein Trainingsshirt, eine Trinkflasche, einen Sportbeutel, ein Regelheft, einen Block, eine professionelle Pfeife sowie gelbe und rote Karten umfasste. (AZ)