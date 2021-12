Auf Rang fünf in die Winterpause

Sieg und Niederlage für die Wechinger Bayernliga-Schützen am vierten Wettkampftag.

Am vierten Schießtag in der Luftgewehr-Bayernliga Süd/West begrüßte die erste Mannschaft der Wörnitzschützen Wechingen den Tabellenzweiten aus Pobenhausen.

Katja Schröppel lag anfangs noch in Führung, doch gegen die drei 99er-Serien ihrer Kontrahentin war sie machtlos. Ähnlich erging es Thomas Groß, der zur Halbzeit mit zwei Ringen vorne lag. Weil kein Schuss mehr den Weg ins Zentrum fand, konnte der Wechinger den Vorsprung nicht halten und gab seinen Einzelpunkt ab. Ebenfalls Federn lassen mussten Tamara Kleinle und Markus Groß, die trotz guter Einzelergebnisse das Nachsehen hatten. Ein positiver Duellausgang zeichnete sich lediglich bei Katharina Kuhn ab, die sich den Ehrenpunkt für die Gastgeber im Stechen mit einer Zehn mühevoll erarbeitete und so die 1:4-Niederlage etwas beschönigte.

Beim letzten Wettkampf im Jahr 2021 trafen die Wechinger auf die in der Tabelle hinter ihnen liegenden Sportschützen aus Aufkirch. Am Vormittag noch der Punktegarant, stand Katharina Kuhn nun mit sechs Ringen Rückstand gegen ihre Aufkirchener Gegnerin auf verlorenem Posten. Einen Start nach Maß legte dagegen Katja Schröppel mit 100 Ringen hin und verteidigte den Gewinnerpunkt dank einer Differenz von drei Zählern. Auch Tamara Kleinle zündete mit einer 100er-Serie ein wahres Feuerwerk und eroberte nach zwischenzeitlichem Gleichstand den Einzelsieg. Bei den beiden Brüdern Markus und Thomas Groß war es jeweils ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das sich in beiden Partien erst mit einer Zehn im letzten Schuss zugunsten der Rieser entschied. Dank des eindeutigen 4:1-Sieges verabschiedeten sich die Wechinger auf dem fünften Tabellenplatz in die Winterpause.

Bayernliga im Überblick

Katja Schröppel - Nele Grimm 391:393; Tamara Kleinle - Lena-Marie Egle 387: 392; Markus Groß - Claudia Tyroller 385: 391; Katharina Kuhn - Hannah Kreil 386: 386 (Stechschuss 10:9); Thomas Groß - Marius Klöckers 382:387

Katja Schröppel - Susanne Wilhelm 393: 390; Tamara Kleinle - Verena Lacher 393:387; Markus Groß - Ramona Schleich 386:384; Katharina Kuhn - Anemarie Wimmer 381: 387; Thomas Groß - Christoph Strobl 377:376

Der Bund Allach 14:2 27:13 13555

Pobenhausen 29:11 12:4 13601

Kempten 23:17 12:4 15376

Vöhringen 25:15 8:8 15400

Wechingen 20:20 8:8 13491

Aufkirch 15:25 4:12 13363

HSG München 14:26 4:12 15280

Maria Steinbach 7:33 2:14 7631