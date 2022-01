Eine Top-Schützin reicht nicht

Wechinger Wörnitzschützen kassieren in der Luftgewehr-Bayernliga zwei Niederlagen, obwohl ihre Nummer eins zwei großartige Ergebnisse abliefert.

Zum sechsten Wettkampftag der Luftgewehr-Bayernliga Süd/West fuhren die Wörnitzschützen Wechingen nach München, um gegen den Ligaprimus „Der Bund“ Allach III anzutreten.

Während Thomas Groß einen rabenschwarzen Tag erwischte, lag sein Bruder Markus Groß anfangs noch gleichauf. In der zweiten Hälfte tat er sich zunehmend schwerer, mit den Vorgaben seines Gegenübers mitzuhalten und verlor mit fünf Ringen. Katharina Kuhn geriet nach missglücktem Start (92 Zähler) klar in Rückstand, den sie trotz einer 98er-Serie nicht mehr ausbügeln konnte. Katja Schröppel begann dagegen ihr Duell mit hervorragenden 100 Ringen, mit denen sie ihren Gegner auf Abstand hielt und sich den Einzelsieg sicherte. Ihre Mannschaftskollegin Tamara Kleinle nutzte die Gunst der Stunde und ergatterte mit zwei fabelhaften 100er-Serien einen Einzelpunkt, der die 2:3-Niederlage gegen den Tabellenführer noch schönte.

Am Nachmittag trafen die Rieser auf die Ostallgäuer Schützen aus Aufkirch. Paarung drei lieferte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem Katharina Kuhn mit zwei Ringen Differenz den Kürzeren zog. Ähnlich erging es Thomas Groß, der mit mäßigen 92 Zählern startete und damit von Anfang an auf verlorenem Posten stand. Tamara Kleinle versuchte, das sich ankündigende Unheil abzuwenden, was ihr mit einer Acht jedoch nicht gelang. Bei Markus Groß war es ebenfalls ein Schuss in die Acht, der die Niederlage einleitete. Mit einem sagenhaften Ergebnis von 396 Ringen erreichte Katja Schröppel nicht nur Saisonbestleistung, sondern auch den Ehrenpunkt für die Wechinger, die sich trotzdem um einen Tabellenplatz verschlechterten.