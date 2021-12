Endlich wieder Wettkampf

Zum Auftakt der Luftgewehr-Schwabenliga müssen sich die Baldinger Goldbachschützen dem Kontrahenten Binswangen knapp geschlagen geben. Heidi und Christian Eger liefern die Top-Ergebnisse.

Die Luftgewehr-Schwabenliga startete aufgrund der Unsicherheiten wegen Corona später als ursprünglich geplant. Aufgrund der kurzfristigen Abmeldung eines Vereins hatte Baldingen zum Auftakt nur einen Wettkampf gegen Binswangen zu absolvieren. Wegen der langen Pause hatten alle Schützen dann zu Beginn mit Nervosität zu kämpfen.

Lukas Egetenmeier trat als Ersatzschütze auf Position vier für Baldingen an den Stand. Er bekam seine Nerven erst in der letzten Serie in den Griff und musste sich seinem Gegner mit nur 370 Ringen geschlagen geben. Auch Michael Grimmeiß war anfangs sehr nervös und hatte von der ersten Serie an einen zu großen Rückstand. Obwohl Grimmeiß mit einem schnellen Ergebnis vorlegte, zeigte sein Gegner keine Schwäche und holte den zweiten Punkt für Binswangen. Einen souveränen Punkt holte dagegen Heidi Eger, die sich nach einer schwachen 93er-Serie enorm steigerte (96, 96, 98) und mit einem starken Ergebnis von 383 Ringen ihrer Gegnerin keine Chance ließ. Auch Christian Eger sicherte einen Punkt für Baldingen. Er lag nach der ersten Serie noch mit seinem Gegner Elmar Beutmiller gleichauf. Während Beutmiller aber in der zweiten Serie zu kämpfen hatte, zog Eger an ihm vorbei und ließ sich nicht mehr einholen. Die Entscheidung fiel auf Position zwei bei Markus Bachmann. Er war zu Beginn nur wenige Ringe zurück und versuchte sich in der dritten Serie mit 96 Ringen an Jürgen Rehm heranzutasten. Letztendlich musste er sich jedoch mit 377:382 Ringen geschlagen geben. Dadurch verloren die Baldinger Schützen den Kampf mit 2:3 Einzelpunkten.

Der zweite Kampf der Baldinger an diesem Wettkampftag hätte gegen Offingen stattfinden sollen. Da diese sich aber abgemeldet hatten, wurde der Wettkampf mit 5:0 Punkten für Baldingen gewertet. Alle Schützen waren trotz des durchwachsenen Starts froh, endlich wieder Wettkampfluft schnuppern zu dürfen und hoffen auf eine Weiterführung der Runde.

Luftgewehr-Schwabenliga im Überblick

Christian Eger - Elmar Beutmiller 385:382; Markus Bachmann - Jürgen Rehm 377:382; Heidi Eger - Annika Wiedemann 383:372; Lukas Egetenmeier - Christian Bühler 370:383; Michael Grimmeiß - Alexander Lachenmayr 360:380

Großaitingen 4:0 9:1 3870

Oberndorf 2:0 3:2 1907

Pfuhl 2:0 3:2 1904

Baldingen 2:2 7:3 3790

Binswangen 2:2 4:6 3793

Breitenthal 0:4 4:6 3783

Offingen 0:4 0:10 0