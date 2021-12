Nachwuchsförderung

Elektronische Schießstände werden beim SV Hausen-Seglohe gut genutzt.

Im vergangenen Kalenderjahr schaffte der Schützenverein Hause-Seglohe acht neue elektronische Schießstände an. Alle acht sind mit sogenannten Red-Dots zum Lichtgewehrschießen ausgestattet.

Maximilian Appoldt, der Jugend- und Sportwart, berichtet über eine rege Teilnahme an dem wöchentlich stattfindenden Kinder- und Jugendtraining. Montags von 17.30 bis 19.30 Uhr treffen sich die schießbegeisterten jungen Schützen im Schützenheim in Hausen. Hier werden sie neben dem normalen Training des Stehendanschlages durch lustige Spiele wie zum Beispiel „Mensch ärgere dich nicht“ oder Spaßscheiben an den Sport herangeführt und abwechslungsreich trainiert.

Im Verein nutzen fünf Kinder im Alter von acht bis elf Jahren die Lichtgewehre und zehn Jugendliche von zwölf bis siebzehn Jahren trainieren fleißig mit Luftgewehren an den neuen elektronischen Ständen. In der laufenden Saison stellt der Schützenverein zwei Jugendmannschaften. (bfa)