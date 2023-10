Schießen

26.10.2023

Wechinger Wörnitzschützen gewinnen in der Schwabenliga

Plus Zwei Duelle standen für die Wechinger in Arlesried an. Während sie gegen die Gastgeber souverän gewannen, war das Schießen gegen Haunsheim deutlich enger.

Von Kathrin Mädler

In der Luftgewehr-Schwabenliga war die erste Mannschaft aus Wechingen zu Besuch in Arlesried. Dort trafen die Wörnitzschützen erst auf die Gastgeber selbst und dann auf die Aufsteiger aus Haunsheim.

Wechingen : Arlesried 4:1 (1888:1857)

Aufgrund des Ausfalls von Katja Fackler fand sich Katharina Kuhn an Position eins wieder. Gekonnt wies Kuhn ihren Arlesrieder Gegner in die Schranken und holte sich den Siegerpunkt. Mit zwei Achtern und einer 91er-Serie legte Daniel Keiling einen eher holprigen Start hin. Nachdem sich Keiling gefangen hatte, überholte er seinen Rivalen und ergatterte ebenfalls einen Punktgewinn.

