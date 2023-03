Schießen

Wechinger Wörnitzschützen steigen in die Schwabenliga ab

Plus Zunächst sah es am letzten Wettkampftag so aus, als könnten die Wechinger Wörnitzschützen die Klasse halten. Doch dann gab es eine klare Niederlage im Kellerduell.

Von Kathrin Mädler

Der letzte Wettkampftag der Luftgewehr-Bayernliga Süd/West stand für die Wörnitzschützen Wechingen unter dem Zeichen „Alles oder Nichts“. Am Vormittag boten die Rieser dem Tabellenzweiten aus Staudheim die Stirn und lagen noch auf Erfolgskurs zum Klassenerhalt. Im „Kellerduell“ gegen Vöhringen II wurde die Hoffnung mit einer eindeutigen Niederlage zunichte gemacht. Diese bedeutet den Abstieg in die Schwabenliga.

