Adlerberg Herkheim setzt sich auf Platz zwei

Luftgewehr Gauoberliga: Knapper Sieg für Herkheim bei Hausen-Seglohe. Munningen siegt klar in Enkingen, Steinhart unterliegt Tabellenführer Oberringingen.

Auch nach dem zweiten Wettkampftag der Luftgewehr-Gauoberliga grüßt Eichenlaub Oberringingen von Tabellenplatz eins. Die Burgschützen Steinhart sind zuvor beim Aufsteiger Oberringingen zu Gast gewesen, erwiesen sich allerdings als unterlegen.

Steinharts Florian Fleichaus war nicht auf seinem gewohnten Niveau und fand nicht richtig in den Anschlag. Sein Gegner Michael Hurler legte nach der Bestleistung in der Vorwoche erneut mit 385 Ringen ein sehr gutes Ergebnis vor und setzte Fleichaus zusätzlich unter Druck. Dieser konnte dem Ergebnis nichts entgegensetzen und gab den Punkt an Hurler ab. Stefan Hertle hatte ebenfalls zu Beginn starke Probleme und lag nach der ersten Serie bereits sieben Ringe hinter Oberringingens Christoph Rauh. Während sich Hertle im Verlauf besserte, schoss Rauh gleichmäßig weiter. Der Rückstand von Hertle war zu groß, und auch dieser Punkt ging nach Oberringingen.

Stelzle holt den dritten Punkt für Oberringingens zweiten Sieg

Knapper war es bei den beiden verbliebenen Paarungen. Jannik Schwefel und Michael Beck lagen nach der ersten Serie noch gleichauf. Beck hatte in der zweiten Serie größere Probleme und Schwefel ging mit sieben Ringen in Führung. Diesen Rückstand konnte Beck in Serie drei um einen Ring verkürzen und setzte seine gesamte Hoffnung auf die letzte Serie. Obwohl Schwefel hier nicht an die ersten Serien anknüpfen konnte, war sein Vorsprung groß genug, der Punkt ging nach Steinhart. Maximilian Kleinert und Sandra Martina Stelzer lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Kleinert ging nach der ersten Serie mit einem Ring in Führung, doch Stelzer holte sich diese nach Serie zwei zurück und hatte ihrerseits einen Ring Vorsprung. Stelzle beendete den Wettkampf vor ihrem Gegner und ließ ihm damit noch eine Chance, den Punkt zu holen. Doch Kleinert war der Druck zu groß, sodass Stelzle den dritten Einzelpunkt gewinnen konnte. Oberringingen bleibt damit als Aufsteiger ungeschlagen an der Tabellenspitze.

Schützen aus Munningen verdienen sich ersten Sieg

Munningen war zu Gast bei den Egerschützen aus Enkingen. Rebekka Wüst legte mit 385 Ringen ein sehr gutes Ergebnis vor. Ihre Gegnerin Kathrin Keiling hatte dem nichts entgegenzusetzen und musste sich mit großem Rückstand geschlagen geben. Katja Wüst begann ihren Wettkampf mit 92 und 96 Ringen und lag damit knapp vor Kathrin Mädler, die mit 94 und 93 Ringen startete. Doch Mädler gab in der dritten Serie nochmal Gas und legte ebenfalls 96 Ringe hin. Da Wüst mit einigen Achtern zu kämpfen hatte, ging Mädler in Führung und konnte sich am Ende zum Punktsieg für Munningen ins Ziel retten.

Auch bei Michaela Christ und Jürgen Rothgang war es nach der zweiten Serie eng. Christ lag hier mit nur einem Ring in Führung, doch Rothgang zeigte mit 97 Ringen, was in ihm steckt. Die vielen Zehner hatten ihn aber nervös gemacht und dadurch ging die vierte Serie nicht mehr gut für ihn aus. Das nutzte Christ zu ihrem Vorteil und holte mit sehr starken 98 Ringen in der letzten Serie den Punkt für Munningen. Auf Position vier trafen zwei Senioren der Gauoberliga aufeinander: Gerhard Zellinger und Heinrich Wüst lieferten sich ein heißes Match, in dem viele Siebener und Achter fielen. Trotz teilweise durchwachsener Serien gewann Zellinger den Einzelpunkt und sicherte Munningen damit den ersten Sieg der Runde.

Hausen-Seglohe muss sich mit zehn Ringen Rückstand geschlagen geben

Weiterhin begrüßte der zweite Aufsteiger Hausen-Seglohe die Schützen aus Herkheim bei sich. Anna Holzmeier und Nico Graf lagen von Beginn an eng beieinander. Holzmeier bewies allerdings die stärkeren Nerven und holte sich mit 380 zu 377 Ringen den Punkt nach Hausen-Seglohe. Katharina Thorwart war im ersten Wettkampf in der Gauoberliga noch sehr nervös. Das konnte sie in dieser Begegnung ablegen und zeigte mit 381 Ringen, was in ihr steckt. Dem konnte Carmen Frisch an diesem Tag nichts entgegensetzen. Steffen Pur ging früh in Führung und ließ seiner Gegnerin Jessica Mangold keine Chance. Mit 375 zu 360 Ringen ging der Punkt damit nach Herkheim. Natalie Rehle setzte Katja Mangold unter Druck und ließ ihr keine wirkliche Chance. Damit endete der Wettkampf unentschieden nach Einzelpunkten. Herkheim konnte mit 1498 Ringen, und damit zehn Ringen mehr als Hausen-Seglohe, den Zusatzpunkt sichern.

Gauoberliga im Überblick:

Hausen-Seglohe – Herkheim 2:2 (1488:1498). Holzmeier – Graf 380:377; Thorwart – Frisch 381:375; J. Mangold – Pur 360:375; K. Mangold – Rehle 367:371.

Enkingen – Munningen 1:3 (1485:1480). R. Wüst – Keiling 385:368; K. Wüst – Mädler 369:373; Rothgang – Christ 370:374; H. Wüst – Zellinger 361:365.

Oberringingen – Steinhart 3:1 (1491:1470). Hurler – Fleichaus 385:374; Rauh – Hertle 378:366; Stelzer – Kleinert 366:364; Beck – Schwefel 362:366.

Tabelle: