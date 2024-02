Alexander Utz verteidigt den Königstitel bei den Hoppinger Schützen

Die Burgschützen ehren ihre Könige und Vereinsmeister. Dabei gelingt es Alexander Utz, die Kette zu behalten. Tim Gentner wird Jugendkönig.

Zur diesjährigen Königsproklamation haben die Burgschützen Hoppingen alle Mitglieder und Freunde des Vereins eingeladen, die Schützenmeister Michael Weißenburger dann auch in großer Zahl im Schützenheim begrüßen konnte.

In der Jugendklasse wurde Tim Gentner mit einem 54,3-Teiler neuer Jugendkönig, gefolgt von Linda Schön (92,8-Teiler) und Elena Reiss (115,1-Teiler). In der Damenklasse wurde Claudia Utz mit einem 20,3-Teiler Schützenliesl. Auf Platz zwei folgte Sandra Beck mit einem 42,8-Teiler und auf Platz drei Manuela Beck mit einem 84,2-Teiler. Den ersten Platz als Schützenkönig in der Schützenklasse errang Alexander Utz mit einem 78,3-Teiler. Den zweiten Platz belegte Martin Schmidbaur mit einem 89,0-Teiler, gefolgt von Michael Weißenburger mit einem 89,1-Teiler.

Pokal der Könige in Hoppingen geht an Cornelia Beck

In der Jugendklasse holte sich Linda Schön mit 323 Ringen den Vereinsmeister-Titel, gefolgt von Elena Reiss mit 278 Ringen und Magdalena Schmidbaur mit 235 Ringen. In der gemischten Schützenklasse wurde Patrick Teibner mit 729 Ringen Vereinsmeister. Auf den weiteren Plätzen folgten Cornelia Beck mit 725 Ringen und Martin Schmidbaur mit 702 Ringen. Bei den Wanderpokalen für das Jahr 2023 ging der Pokal der Könige mit einem 28,6-Teiler an Cornelia Beck und der Vereinspokal mit einem 46,8-Teiler an Alexander Utz. (AZ)