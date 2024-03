Auch Steinharts Schützen müssen sich dem Spitzenreiter beugen

Luftgewehr-Gauberliga: Eichenlaub Oberringingen bleibt weiter an der Spitze, Hausen-Seglohe erster Verfolger. Am Tabellenende werden die Plätze getauscht.

Im siebten Wettkampf der Luftgewehr-Gauoberliga sind die beiden Tabellenletzten aufeinandergetroffen. Dabei behielten die Enkinger Schützen gegen Munningen mit 3:1 die Oberhand. Klare Verhältnisse gab es auch zwischen Herkheim und Hausen-Seglohe, hier setzten sich die Nordrieser mit 3:1 durch. Nochmal das gleiche Ergebnis brachte die Begegnung Steinhart gegen Oberringingen, wobei Letztere siegreich waren und ihren Platz an der Sonne festigten.

Munningens Kathrin Keiling und Enkingens Rebekka Wüst starteten beide mit 94 Ringen. Während Wüst das Niveau halten konnte (91, 94, 95 Ringe), brach Keiling mit 90 und 89 Ringen stark ein. Wüst konnte sich mit 374 Ringen den Einzelpunkt sichern. Michaela Christ konnte in der ersten Serie nur 92 Ringe erzielen. Ihre Gegnerin Katja Wüst hingegen begann mit 94. Beide Schützinnen erzielten in der zweiten (90) und dritten (96) Serie ein gleiches Ergebnis, für Christ wäre also in der letzten Serie noch alles drin gewesen. Während Wüst mit guten 374 Ringen vom Stand ging, hatte die Munningerin stark zu kämpfen und musste sich mit sieben Ringen Rückstand geschlagen geben.

Luftgewehr-Schießen: Heinrich Wüst holt den Punkt für Enkingen

Ein Wechselbad der Gefühle gab es bei Kathrin Mädler. Mit nur 88 Ringen in der ersten Serie lag sie zwei Ringe hinter Jürgen Rothgang, der auch in Serie zwei seinen Vorsprung ausbauen konnte. Dann hatte er allerdings Schwierigkeiten, die Zehn zu treffen. Mädler nutzte den Vorteil für sich und legte mit 96 Ringen einen fulminanten Schlussspurt hin, der Rothgang zu sehr unter Druck setze. Der Einzelpunkt ging dadurch nach Munningen.

Spannend bis zum letzten Schuss war es auf Position vier zwischen Gerhard Zellinger und Heinrich Wüst. Während Wüst etwas besser in den Wettkampf ging, drehte Zellinger im Mittelteil auf. Das Munninger Urgestein holte einen Rückstand von vier Ringen auf und lag vor der letzten Serie seinerseits mit drei Ringen in Führung. Zum Ende drehte Wüst mit 95 Ringen noch einmal auf. Zellinger hingegen brach komplett ein und der entscheidende Einzelpunkt ging nach Enkingen. Durch den 3:1-Sieg springen die Egerschützen einen Tabellenplatz nach vorne, Munningen findet sich auf dem letzten Rang wieder.

Spitzenreiter Oberringingen gibt sich in Steinhart keine Blöße

Weiterhin war Oberringingen zu Gast in Steinhart. Florian Fleichaus ging zum ersten Mal nach der Winterpause an den Start und konnte sich im Vergleich zum letzten Ergebnis auf sein gewohntes Niveau steigern. Mit 374 Ringen setzte er Michael Hurler aber nur bedingt unter Druck. Hurler schoss vor allem in der letzten Serie stark (97 Ringe) und holte sich mit 377 Ringen den ersten Einzelpunkt für Oberringingen. Auch Christoph Rauh fand aus seinem Tief der Vorwoche wieder heraus. Er begann den Wettkampf bereits mit 97 Ringen und hatte damit einen Vorsprung von sechs Ringen auf Maximilian Kleinert. Bei Kleinert lief es an diesem Tag nicht gut, er kam nicht über 91 Ringe in den Einzelserien hinaus und musste den Punkt ebenfalls an die Eichenlaubschützen abgeben.

Sandra Martina Stelzer schoss erneut sehr konstant und setzte mit 378 Ringen ein Zeichen. Jannik Schwefel kostete seine erste Serie (90 Ringe) den Siegpunkt, da der Rückstand auf seine Gegnerin dadurch bereits zu groß war. Einzig Stefan Hertle konnte die Ehre der Steinharter Schützen retten. Trotz einer 86er-Serie war sein Vorsprung am Ende groß genug und er konnte einen Ehrenpunkt gegen Michael Beck erzielen. Oberringingen bleibt durch diesen 3:1-Sieg weiterhin an der Tabellenspitze, dicht gefolgt von Hausen-Seglohe.

Hausen-Seglohe bleibt Sieger im Duell der Verfolger

In der letzten Begegnung trafen Herkheim und Hausen-Seglohe aufeinander. Beide Mannschaften stritten in den vergangenen Wochen um den zweiten Tabellenplatz, weswegen der Wettkampf mit Spannung erwartet wurde. Katharina Thorwart und Natalie Rehle lagen eng beieinander. Thorwart erzielte mit 387 Ringen erneut das beste Ergebnis des Wettkampftages. Dagegen hatte Rehle keine Chance. Auch Anna Holzmeier hatte einen guten Tag und versuchte ihrer Mannschaftskollegin auf den Fersen zu bleiben. Mit 386 Ringen erzielte sie ihre persönliche Bestleistung der Saison. Obwohl ihr Gegner Nico Graf seinerseits mit 380 Ringen eines seiner besten Ergebnisse erzielte, musste er sich mit sechs Ringen Rückstand geschlagen geben.

Knapper war es zwischen Sophia Schreitmiller und Carmen Frisch. Nur drei Ringe trennten die beiden am Ende des Wettkampfes, den Schreitmiller für sich entscheiden konnte. Lediglich Steffen Pur holte mit sieben Ringen Vorsprung auf Jessica Mangold den Ehrenpunkt für Herkheim. Hausen-Seglohe setzt sich mit dem 3:1-Sieg auf Position zwei der Tabelle und bleibt Verfolger von Oberringingen.

Gauoberliga im Überblick:

Herkheim – Hausen-Seglohe 1:3 (1513:1520). Rehle – Thorwart 382:387; Graf – Holzmeier 380:386; Frisch – Schreitmiller 377:380; Pur – Mangold 374:367.

Munningen – Enkingen 1:3 (1468:1481). Keiling – R. Wüst 366:374; Christ – K. Wüst 367:374; Mädler – Rothgang 366:361; Zellinger – H. Wüst 369:372.

Steinhart – Oberringingen 1:3 (1474:1492). Fleichaus – Hurler 374:377; Kleinert – Rauh 362:378; Schwefel – Stelzer 374:378; Hertle – Beck 364:359.

Tabelle: