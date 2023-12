Beim Damen-Weihnachtsschießen sind die Jüngsten die Größten

92 Damen aus dem Ries-Gau Nördlingen nehmen beim Weihnachtsschießen teil. Die Jungschützinnen Leonie Eberle und Emily Steinmeyer holen Pokal und Scheibe.

Zahlreiche Schützinnen sind auf Einladung der Gau-Damenleiterin des Ries-Gaus Nördlingen, Manuela Feldmeier, zum alljährlichen Damen-Weihnachtsschießen ins Schützenheim der Germania-Schützen Pfäfflingen gekommen. Sehr erfreut war Feldmeier über die Beteiligung gegenüber der des Vorjahres: Die Zahl der Teilnehmerinnen stieg von 65 auf 92.

Wie jedes Jahr stiftete der Ries-Gau eine Schützenscheibe und gleichzeitig wurde der Wanderpokal herausgeschossen, für die der sportliche Ehrgeiz der Mädchen und Damen gefragt war. Um den Wanderpokal zu gewinnen, benötigte man den besten Tiefschuss. Der Sieg ging an eine der jüngsten Schützinnen, die gerade einmal neun Jahre alte Leonie Eberle von den Edelweißschützen aus Minderoffingen. Sie schoss mit dem Lichtgewehr einen 52,4-Teiler, womit sie ihre Konkurrenz weit hinter sich ließ.

Für die Sachpreise wird auf Scheiben mit Christbäumen geschossen

Um dieses Jahr die Scheibe zu gewinnen, wurde ein 337,3-Teiler benötigt. Der Teiler wurde zuvor per Losverfahren ermittelt. Diese Scheibe konnte sich Emily Steinmeyer von den Niederhausschützen Hürnheim sichern, sie schoss einen 333,7-Teiler und war somit am nächsten an der Maßgabe. Auch sie ist noch eine Jungschützin mit erst 13 Jahren.

Die Sachpreisverteilung erfolgte mittels Losverfahren. Es wurde auf Scheiben mit Weihnachtsbäumen geschossen. Wer vom Weihnachtsbaum die Kugeln traf, durfte dafür Lose ziehen, und zwar so viele, wie Kugeln getroffen wurden. Wer die niedrigste Losnummer zog, begann beim Auswählen der Preise. In diesem Jahr durfte Anja Uhl mit der Losnummer drei von den Hubertusschützen aus Kösingen starten. Der Mannschaftspokal, der sich aufgrund der niedrigsten drei Losnummern je Verein zusammensetzt, ging dieses Jahr ebenfalls zu den Edelweißschützen Minderoffingen mit ihrem Team aus Rita Wagner, Franziska Straub und Tina Eichberger. (AZ)

Pokal: 1. Leonie Eberle, Edelweiß Minderoffingen, 52,4-Teiler; 2. Klara Doppelbauer, Glück-Auf Appetshofen-Lierheim, 75,4-Teiler; 3. Rebekka Thum, Enzian Forheim, 94,2-Teiler.

Scheibe: 1. Emily Steinmeyer, Niederhausschützen Hürnheim, 333,7-Teiler; 2. Eveline Müller, St. Michael Löpsingen, 331,2-Teiler; 3. Anke Steinmeyer, Niederhausschützen Hürnheim, 345,0-Teiler.