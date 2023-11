Schießsport

Derbysieg für Minderoffingen und ein Tohuwabohu in Baldingen

Die Schützen aus Baldingen und Bergstetten hatten beim Wettkampf in Baldingen mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen. Am Ende unterlagen die Rieser mit 1:4.

Plus Luftgewehr-Bezirksligen: Der Bezirksoberliga-Wettkampf der Baldinger hat mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. In der Bezirksliga gewinnt Minderoffingen knapp.

Der November hat in der Luftgewehr-Bezirksoberliga mit einem Sieg und einer Niederlage, sowie je einem Unentschieden in der Bezirksliga begonnen. Erst das Mannschaftsergebnis brachte die Entscheidung im Ries-Gau-Derby zwischen Kösingen und Minderoffingen.

In der Bezirksoberliga empfing Baldingen die Sportschützen aus Bergstetten. Paarung drei ging schon gut los, weil die Waffe der Bergstettenerin nicht funktionierte. Notgedrungen wich sie auf ein Vereinsgewehr der Gastgeber aus und konnte damit nicht ihre gewohnte Leistung abrufen, was Lukas Egetenmeier sehr gelegen kam. Als wäre das noch nicht genug, wurde der Wettkampf erneut unterbrochen, da sich das Seil eines Zugstandes von der Spule löste. Obwohl die Unterbrechung die Bergstettenerin aus der Ruhe brachte, verlor Paulina Ruf um knappe zwei Ringe. Karl Lechler und Jannik Riefle hatten stets die Ergebnisse ihrer Kontrahentinnen vor Augen, aber keine Möglichkeit, an die Vorgaben anzuknüpfen. Auch Michael Grimmeiß war chancenlos und gab erstmals seinen Siegerpunkt aus der Hand. Nach diesem chaotischen Tohuwabohu stand am Ende eine 1:4-Niederlage für das Tabellenschlusslicht Baldingen zu Buche.

