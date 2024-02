Ein Trio mit den besten Ergebnissen bei den Edelweiß-Schützen

Marie-Luise Caesperlein, Walter Eberle und Leo Schick regieren 2024 in Heroldingen.

Die Edelweiß Schützen Heroldingen haben kürzlich ihre Könige geehrt. Vereinsmeister wurde Marie-Luise Caesperlein mit 375 Ringen vor Klaus Zühlke mit 356 Ringen und Doris Schick mit 353 Ringen. Bei den „nicht aktiven“ Schützen konnte sich Bettina Kirst den ersten Platz sichern.

Es folgte die Preisverteilung der Jahresmeister. Hier holten sich Marie Luise Caesperlein bei den Damen und Jürgen Zühlke bei den Herren den Sieg. Bei der Jugend sicherte sich Celine Buck den Pokal. Den Pokal „König der Könige“, auf den nur ehemalige Könige, Schützenliesel und Jungschützenkönige schießen dürfen, gewann mit einem 24-Teiler Jürgen Zühlke. Anschließend folgte der spannendste Teil des Abends, die Königsproklamation. Die Könige wurden direkt am Abend der Königsfeier herausgeschossen. Jeder Gast hat hierzu nur einen Königsschuss zur Verfügung. In der Jugend setzte sich Neu-Schütze Leo Schick durch und darf sich nun Jungschützenkönig 2024 nennen. Bei den Damen erzielte Marie-Luise Caesperlein den besten Schuss, dicht gefolgt von Ingrid Röthinger. Bei den Herren hatte Walter Eberle den besten Teiler und wurde so Schützenkönig vor Michael Hubel. (AZ)