Für Munningens Schützen wird die Luft immer dünner

Plus Luftgewehr-Gauoberliga: Mit einem 1:3 gegen Herkheim geht es für die Munninger in die Pause. Enkingen siegt erstmals – auch dank eines Steinharter Missgeschicks.

Von Katja Fackler

In der Luftgewehr-Gauoberliga im Riesgau Nördlingen hat der letzte Durchgang vor der Winterpause stattgefunden. Während Spitzenreiter Oberringingen gegen Hausen-Seglohe erstmals in dieser Runde den Kürzeren zog, können die Enkinger Schützen mit dem guten Gefühl des ersten Sieges das Rundenwettkampf-Jahr beschließen. Die Munninger hingegen müssen sich nach der 1:3-Niederlage gegen Herkheim warm anziehen.

Oberringingen geht als Herbstmeister in die Winterpause und hat sich mit zwölf Mannschaftspunkten einen guten Vorsprung erarbeitet. Im Mittelfeld ist zwischen Herkheim, Hausen-Seglohe und Steinhart noch alles möglich, die Mannschaften trennt nur ein Punkt. Doch auch am Ende der Tabelle ist noch nichts in Stein gemeißelt: Munningen und Enkingen sind ebenfalls nur ein Punkt voneinander entfernt. Die Rückrunde im neuen Jahr verspricht also spannend zu bleiben.

