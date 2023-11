Schießsport

Herkheim und Munningen scheitern mit einem Ring Rückstand

Plus Luftgewehr Gauoberliga: Hausen-Seglohe und Steinhart setzen sich denkbar knapp durch. In Enkingen hingegen wird es am dritten Wettkampftag deutlich.

Von Katja Fackler

Nur jeweils mit einem Ring Rückstand haben sich die Schützen aus Munningen und Herkheim im dritten Wettkampf der Luftgewehr-Gauoberliga mögliche Zusatzpunkte entgehen lassen. Die gingen stattdessen an die jeweiligen Gäste aus Hausen und Seglohe bzw. Steinhart. Ohne Chance waren hingegen die Egerschützen Enkingen, denen gegen den Liga-Dominator Eichenlaub Oberringingen kein Einzelpunkt vergönnt war.

Die Schützen aus Hausen-Seglohe waren in Munningen zu Gast. Kathrin Mädler ist nach langer Durststrecke wieder an ihr früheres Niveau herangekommen und konnte sich in den jüngsten Wettkämpfen zurück auf Position eins für Munningen schießen. Ihre Gegnerin Anna Holzmeier startete mit 96 und 95 Ringen stark. Obwohl Mädler dadurch vier Ringe zurücklag, zog sie in der dritten Serie das Tempo an und beendete den Wettkampf mit 380 Ringen etwas schneller als Holzmeier, die sich mit nur einem Ring Rückstand geschlagen geben musste. Einen schlechten Tag erwischte Kathrin Keiling, die in der ersten Serie wertvolle Ringe verschenkte. Kathrin Thorwart nutzte diesen Umstand aus und ging früh in Führung. Trotz Steigerung von Keiling war der Vorsprung zu groß, und Thorwart sicherte den Punkt für Hausen-Seglohe. Jessica Mangold schoss wie bereits in den ersten zwei Wettkämpfen sehr konstant. Allerdings erwischte sie eine sehr starke Michaela Christ, die mit 379 Ringen ihr bisher bestes Ergebnis der Saison erzielte und den zweiten Punkt für Munningen sicherte. Katja Mangold schoss mit 374 Ringen persönliche Bestleistung. Damit konnte Gerhard Zellinger nicht mithalten. Der Wettkampf endete mit 2:2 Einzelpunkten unentschieden. Hausen-Seglohe erreichte im Mannschaftsergebnis einen Ring mehr als Munningen, sicherte sich somit den Zusatzpunkt und damit auch den ersten Sieg der Saison.

