In der Gauoberliga bahnt sich ein spannendes Saisonfinale an

Luftgewehr-Gauoberliga: Oberringingen und Hausen-Seglohe siegen am vorletzten Wettkampftag. Das Titelrennen entscheidet sich im direkten Duell.

Der neunte und damit vorletzte Wettkampftag in der Luftgewehr-Gauoberliga ist abgeschlossen. Dabei stellten die Herkheimer Schützen Tabellenführer Oberringingen vor eine schwere Aufgabe, Hausen-Seglohe blieb mit einem Sieg in Enkingen am Spitzenreiter dran. Schlusslicht Munningen muss sich den Gästen aus Steinhart geschlagen geben.

In der Begegnung Enkingen gegen Hausen-Seglohe setzte Katharina Thorwart Rebekka Wüst mit 383 Ringen von Beginn an unter Druck, auch vereinzelte Achter stellten kein Problem für sie dar. Wüst konnte anfangs noch gut mithalten und lag nach Serie zwei nur einen Ring zurück. Ab dem 23. Schuss wollte dann vorerst keine Zehn mehr fallen, sodass sie sich am Ende mit fünf Ringen geschlagen geben musste. Anna Holzmeier erzielte in der letzten Serie 99 Ringe und ein erneut sehr starkes Gesamtergebnis von 386 Ringen. Damit konnte Katja Wüst nicht mithalten und der zweite Einzelpunkt ging nach Hausen-Seglohe.

Luftgewehr-Gauoberliga: Hausen-Seglohe lässt Enkingen kaum eine Chance

Katja Mangold hatte die zwei Wochen ausgesetzt und startete verhalten in den Wettkampf. Mit 89 Ringen in der ersten Serie lag sie vier Ringe hinter Heinrich Wüst, der die 40 Schuss sehr konstant beendete (93, 93, 91, 93 Ringe). Das war an diesem Tag zu viel für Mangold, der Punkt ging an die Egerschützen. Das Duell Sophia Schreitmiller gegen Jürgen Rothgang sollte die Entscheidung bringen. Der Enkinger Rothgang war nach Serie eins mit einem Ring in Führung, aber Schreitmiller gab ab Ende der zweiten Serie Gas und gewann mit 372 zu 359 Ringen. Damit gewann Hausen-Seglohe den Kampf mit 3:1 Einzelpunkten und bleibt weiter nah an der Tabellenspitze.

Beim Tabellenletzten in Munningen waren die Schützen aus Steinhart zu Gast. Kathrin Keiling fand zunächst nicht in den Wettkampf und ließ Florian Fleichaus in Führung gehen. Obwohl sich Keiling im Verlauf sehr steigern konnte, war der Rückstand zu groß. Fleichaus setzte mit 97 und 98 Ringen sogar noch etwas drauf – Einzelpunkt für Steinhart. Gerhard Zellinger und Jannik Schwefel lieferten sich ein heißes Duell: Munningens Zellinger ging erst mit zwei Ringen in Führung, Schwefel erreichte in Serie zwei einen Gleichstand. Die 96 und 95 Ringe von Zellinger waren am Ende besser als die 92 und 95 von Schwefel, der Punkt blieb in Munningen.

Steinharts Ersatzschützin Marlene Maier erfüllt ihre Aufgabe glänzend

Michaela Christ hatte sich aus dem Tief der vergangenen Wochen herausgearbeitet. Mit 373 Ringen erzielte sie zwölf mehr als in der Vorwoche. Allerdings war ihre Gegnerin Marlene Maier als Ersatzschützin bei den Steinhartern am Stand. Mit guten 380 Ringen holte den zweiten Einzelpunkt für Steinhart. Kathrin Mädler lag von Beginn an knapp hinter Maximilian Kleinert. Der Rückstand wurde von Serie zu Serie größer. Da sie schneller schoss als Kleinert, konnte sie ihn nochmals unter Druck setzen. Doch der Steinharter blieb unbeeindruckt und holte mit vier Ringen Vorsprung er den entscheidenden Einzelpunkt für Steinhart.

Die letzte Begegnung fand zwischen Herkheim und Oberringingen statt. Herkheims Natalie Rehle ging mit 96 Ringen zunächst gegen Michael Hurler in Führung. Doch gegen dessen zwei 100er-Serien zum Ende und insgesamt 391 Ringe hatte sie mit 376 keine Chance. Auch in Paarung zwei kam es zu einer perfekten Serie mit 100 Ringen: Nico Graf erzielte diese in seiner zweiten Serie. Mit insgesamt 383 Ringen erzielte er außerdem seine bisherige Bestleistung der Saison. Damit konnte Christoph Rauh mit 92, 95, 95 und 97 Ringen nicht mithalten, der Punkt ging nach Herkheim. Carmen Frisch schoss in der ersten Serie eine Sieben und erreichte damit nur 91 Ringe. Doch auch Sandra Stelzer hatte zu kämpfen und schoss ebenfalls eine Sieben. Während sich Stelzer sehr gut erholen konnte, brauchte Frisch etwas länger dafür. Stelzer behielt die frühe Führung bei und holte am Ende mit 378 zu 374 Ringen den zweiten Punkt für Oberringingen.

Nur über das Mannschaftsergebnis kann Oberringingen Herkheim bezwingen

Die Entscheidung fiel in Paarung vier. Herkheims Steffen Pur erwischte einen sehr guten Tag und ging in Serie eins bereits mit fünf Ringen gegen Michael Beck in Führung. Pur blieb auf dem hohen Niveau, der Abstand wuchs von Serie zu Serie. Trotz gutem Ergebnis von Beck mit 365 Ringen war Pur zu stark für den Oberringinger Schützen und holte den Punkt. Nach Einzelpunkten stand es also 2:2. Aufgrund des besseren Mannschaftsergebnisses ging der Einzelpunkt nach Oberringingen. Die Eichenlaubschützen bleiben damit weiterhin auf Tabellenplatz eins und treffen im letzten Wettkampf der Saison auf den direkten Verfolger Hausen-Seglohe.

Gauoberliga im Überblick:

Enkingen – Hausen-Seglohe 1:3 (1476:1502). R. Wüst – Thorwart 378:383; K. Wüst – Holzmeier 369:386; Rothgang – Schreitmiller 359:372; H. Wüst – Mangold 370:361.

Munningen – Steinhart 1:3 (1489:1512). Keiling – Fleichaus 369:385; Zellinger – Schwefel 376:372; Christ – Maier 373:380; Mädler – Kleinert 371:375.

Herkheim – Oberringingen 2:2 (1509:1513). Rehle – Hurler 376:391; Graf – Rauh 383:379; Frisch – Stelzer 374:378; Pur – Beck 376:365.

Tabelle: