Kösinger Schützen behaupten sich auch im neuen Jahr

Plus Den Hubertusschützen gelingt ein 3:1 in der Luftgewehr-Bezirksliga, auch Minderoffingen siegt weiter. In der Bezirksoberliga unterliegt Baldingen in Oettingen.

Die Rückrunde der Luftgewehr-Bezirksoberliga und Bezirksliga hat mit einem Ries-Gau-Derby zwischen Oettingen und Baldingen begonnen – mit besserem Ausgang für die königlich privilegierten Gastgeber. In der Bezirksliga standen Auswärtskämpfe auf dem Programm, bei denen sowohl Kösingen als auch Minderoffingen erfolgreich waren. Lediglich Wechingen II musste Federn lassen.

Für den ersten Wettkampf im Jahr 2024 fuhren die Goldbachschützen aus Baldingen nicht weit und trafen auf die Freunde aus Oettingen. Christoph Sailer und Baldingens Lukas Egetenmeier waren 30 Schuss lang gleich stark. Erst im Endspurt schaltete der Goldbachschütze einen Gang hoch und setzte sich um drei Zähler ab. Routinier Michael Beutel ließ Baldingens Karl Lechler mit 99 und 100 Ringen nicht den Hauch einer Chance. Von Anfang an hatte auch Oettingens Aylina Sailer die Nase vorne. Dank 96 Zählern behielt sie stets die Oberhand über Michael Grimmeiß. Sein Baldinger Teamkollege Jannik Riefle machte es besser und erarbeitete sich mit Saisonbestleistung seinen ersten Gewinnerpunkt dieser Runde, nicht zuletzt durch die Mithilfe von Gabriele Beck, die mit vielen Siebenern und Achtern zu kämpfen hatte. Weil Paulina Ruf ihre Paarung mit mageren 89 Ringen eröffnete, preschte Sabine Beutel mit 95 Zählern nach vorn. Obwohl für Beutel die Luft immer dünner wurde (89er-Serie), gab sie die Führung nicht mehr aus der Hand und besiegelte so den 3:2-Heimsieg der Oettinger.

