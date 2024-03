Luftgewehr-Bezirksligen: Drei Rieser Mannschaften fahren Siege ein

Oettingen und Baldinger können in der Bezirksoberliga punkten, Minderoffingen dominiert weiter die Bezirksliga. Für ein Team rückt der Abstieg näher.

In der Luftgewehr-Bezirksoberliga hat der Februar für Baldingen und Oettingen ein positives Ende genommen. In der Bezirksliga setzte sich zwischen Minderoffingen, Kösingen und Wechingen nur eine Mannschaft die Siegerkrone auf, denn die Edelweißschützinnen behielten im Ries-Gau-Derby die Oberhand.

Die Goldbachschützen aus Baldingen statteten Bergstetten einen Besuch ab. Da hier nur neun Schießstände zur Verfügung standen, wurde in zwei Durchgängen geschossen. Markus Bachmann lieferte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem der Baldinger letztendlich um fünf Ringe den Kürzeren zog. Wegen zwei 90er-Serien tat sich auch Paulina Ruf schwer, mitzuhalten. Aus dem Trio war Karl Lechler der einzige Goldbachschütze, der die Chance zum Punktgewinn nutzte. Obwohl Lechler im Schlussspurt die Puste ausging, reichte das aufgebaute Polster für einen Gewinnerpunkt aus.

Oettinger Schützen gewinnen knapp gegen die Gäste aus Sulzdorf

Damit stand für die zweite Runde fest, dass beide Baldinger Schützen punkten mussten, um den Gesamtsieg einzufahren. Jannik Riefle meisterte die Herausforderung mit Bravour: Mit einer 97er-Abschlussserie machte er den Sack zu. Lukas Egetenmeier tat es ihm gleich und sicherte sich mit einem Ring Vorsprung nicht nur den Duellsieg, sondern auch den 3:2-Mannschaftssieg für Baldingen.

Die Oettinger hatten die Tabellenletzten aus Sulzdorf zu Gast. Trotz seines schlechtesten Ergebnisses der Runde war es Michael Beutel ein Leichtes, seine Widersacherin in Schach zu halten. Auch Aylina Sailer ließ es sich nicht nehmen, dank eines Drei-Ringe-Vorteils als Siegerin vom Stand zu gehen. Gabriele Beck trumpfte sogar mit Saisonbestleistung auf und bescherte den Gastgebern den entscheidenden Einzelpunkt zum 3:2-Teamsieg. Da fiel der Fehlstart (88 Ringe) von Sabine Beutel nicht weiter ins Gewicht. Bis sich die Oettingerin wieder sortiert hatte, war ihr Gegenüber schon meilenweit enteilt. Bei Christoph Sailer waren es erst die zwei 97er-Schlussserien seiner Gegnerin, die den Oettinger in die Knie zwangen.

Luftgewehr-Bezirksliga: Minderoffingerinnen siegen immer weiter

In der Bezirksliga luden die Minderoffingerinnen die Kösinger zu einem Ries-Gau-Derby ein. Gisela Kahn spielte im Kampf um den Siegerpunkt nur eine Nebenrolle. Von zwei 87er-Serien der Kösingerin ließ sich die Edelweißschützin Cornelia Mayer nicht beeindrucken. Ihre Mannschaftskollegin Ursula Kerle setzte sich gegen den Kösinger Markus Grubauer durch, weil die Minderoffingerin dank einer 96er-Serie uneinholbar enteilte. Mit hervorragenden 99 Zählern startete Peter Volland in das Match. Als die Leistung des Hubertusschützen abfiel, behielt Tina Eichberger die nötige Ruhe, um den Durchgang für sich zu entscheiden. Minderoffingens Franziska Straub und Kösingens Ulrich Öchslein lagen stets nah beieinander. Das bessere Ende mit einem Ring mehr erwischte Öchslein, womit er für einen Ehrenpunkt der Hubertusschützen bei dem 3:1-Sieg der Minderoffingerinnen sorgte.

Die zweite Mannschaft der Wörnitzschützen Wechingen traf auf Aislingen. Andreas Nagel und seine Aislinger Duellpartnerin begannen auf Augenhöhe. In den letzten zehn Schuss schaltete der Wechinger einen Gang hoch und brachte einen Zwei-Ringe-Puffer über die Zielgerade. Eine herausragende Serie von 97 Ringen rettete Peter Hubel ins Stechen und die Möglichkeit, seine Siegesbilanz aufzumöbeln, war gegeben. Allerdings hatte der Wechinger mit 9:10 das Nachsehen. Marcel Hertle fehlte bei 89 und 86 Zählern dagegen die nötige Würze, um David Grimminger in die Bredouille zu bringen. Ebenso Andreas Buinger, der bei einem 90:97-Rückstand von Anfang an auf verlorenem Posten stand. Mit der erneuten 1:3-Niederlage rückt der Klassenerhalt für Wechingens Zweite immer weiter in die Ferne.

Bezirksoberliga im Überblick:

Baldingen – Bergstetten 3:2 (1880:1884). Bachmann – Eder 379:384; Egetenmeier – L. Schlipf 378:377; Lechler – Sailer 377:375; Riefle – M. Schlipf 377:375; Ruf – Frey 369:373.

Oettingen – Sulzdorf 3:2 (1873:1869). M. Beutel – Schober 385:374; Ch. Sailer – Schmid 377:383; S. Beutel – Mayinger 362:372; Beck – M. Pantle 382:376; A. Sailer – J. Pantle 367:364.

Tabelle:

Medlingen 12:4 26:14 15077 Monheim 12:4 24:16 15185 Oettingen 8:8 18:22 14968 Bergstetten 6:10 19:21 14971 Baldingen 6:10 18:22 14969 Sulzdorf 4:12 15:25 15021

Bezirksliga im Überblick:

Minderoffingen – Kösingen 3:1 (1499:1478). Eichberger – Volland 380:373; Straub – Öchslein 380:381; Kerle – Grubauer 375:369; Mayer – Kahn 364:355.

Wechingen – Aislingen 1:3 (1481:1504). A. Nagel – Pfaller 381:379; Buinger – Grimminger 371:384; Hubel – Richter 370:370 (Stechschuss 9,9:10,4); Hertle – Gerstmeier 359:371.

Tabelle: