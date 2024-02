Schießsport

vor 48 Min.

Luftgewehr-Gauoberliga: An Oberringingen führt kein Weg vorbei

Die Mannschaft aus Oberringingen ist auch nach Start der Rückrunde weiterhin an der Tabellenspitze. Von links: Christoph Rauh, Sandra Martina Stelzer, Michael Hurler und Michael Beck.

Plus Der Tabellenerste macht nach der Winterpause so stark weiter wie zuvor. Am anderen Ende der Tabelle treten die Enkinger Schützen auf der Stelle.

Von Katja Fackler

Die Gauoberliga der Luftgewehr-Schützen im Riesgau Nördlingen ist am vergangenen Wochenende in die Rückrunde gestartet. Dabei hat sich Spitzenreiter Oberringingen gegen die Gäste aus Munningen durchgesetzt, während Hausen-Seglohe in Steinhart gewann. Die Enkinger müssen sich einmal mehr geschlagen geben.

Munningen war zu Gast beim Tabellenführer aus Oberringingen. Michaela Christ ging mit 95 Ringen in den Wettkampf, hatte im Anschluss aber mit nur 87 Zählern zu kämpfen. Obwohl sie sich zum Ende hin wieder steigern konnte, setzte sich Michael Hurler von ihr ab. Mit konstanten Serien und einem Ergebnis von 370 Ringen holte er den ersten Punkt für Oberringingen. Christoph Rauh und Kathrin Mädler lagen nach der ersten Serie nur zwei Ringe voneinander entfernt. Während sich Mädler mit 96 Ringen in der zweiten Serie einen Vorsprung erarbeitete, zog Rauh in der dritten Serie nach und setzte sich mit einem Ring vor seine Gegnerin.

