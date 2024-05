Marktoffinger Luftpistolen-Junioren werden Schwäbischer Meister

In Leipheim verteidigen die Nordrieser ihren Titel und qualifizieren sich für die Bayerischen Meisterschaften. Erstmals schießen auch die Herren mit.

Aufgrund der Gaumeisterschaft haben sich alle Marktoffinger Jungschützen in den Klassen Schüler, Jugend und Junioren sowie erstmals die Herrenmannschaft für die Schwäbischen Meisterschaften im Sportschießen in Leipheim qualifiziert.

Zu Beginn setzte mit Nils Stark der Jüngste aus den Reihen der St.-Ulrich-Schützen bei seiner ersten Schwäbischen Meisterschaft mit persönlicher Bestleistung das erste Ausrufezeichen. Gestartet mit einer schwachen Serie von 63 Ringen, konnte er sich nach einer kurzen Pause auf starke 87 Ringe steigern, was mit einem Gesamtergebnis von 150 Ringen den achten Platz bedeutete. Moritz Holzmeier fand nicht so richtig in den Wettkampf und startete mit einer 78er- und einer 77er-Serie. Schließlich steigerte er sich auf 80 und 82 Ringe und belegte den zwölften Platz mit 317 Ringen.

Marktoffinger Luftpistolen-Junioren verteidigen ihren Titel

Die Titelverteidigung strebten anschließend die Junioren in der Besetzung Silas Kienle, Max Meyer und Marius Stark an. Bei Marius Stark zeigt aktuell die Formkurve nach oben, mit 340 Ringen schuf er eine ordentliche Basis für diese Mission und belegte den fünften Platz in der Einzelwertung. Silas Kienle blieb mit 348 Ringen und zwei etwas schwächeren Serien (84 und 87 Ringe) unter seinen Möglichkeiten. Im Gesamtklassement konnte sich Kienle trotzdem den dritten Platz sichern.

Einen sehr guten Tag erwischte Max Meyer, der seine persönliche Bestleistung schoss. Er überzeugte mit vier konstanten Serien (87, 89, 88, 88 Ringe) und erreichte mit 352 Ringen einen hervorragenden zweiten Platz. Meyer musste sich knapp Tommy Nitzschke von den Tell-Schützen aus Roggden geschlagen geben, der sich mit 353 Ringen den Titel sicherte. Diese Einzelergebnisse und ein Gesamtergebnis von 1040 Ringen bedeuteten dennoch erneut den Titel Schwäbischer Mannschaftsmeister. Ein erfreulicher Nebeneffekt des Wettkampftages war, dass diese Ergebnisse allen Teilnehmern sowie dem kurzfristig erkrankten Moritz Kienle das Ticket für die Bayerische Meisterschaft sicherten.

Marktoffinger Herren starten erstmals auf der Schwäbischen

Mit Florian Michel, Matthäus Wolf und Florian Wolf startete erstmals die Herrenmannschaft, die sich knapp für die Schwäbischen Titelkämpfe qualifiziert hatte. Florian Michel und Florian Wolf starteten etwas verhalten in den Wettkampf, konnten sich aber mit einem guten Endspurt noch auf 345 Ringe, beziehungsweise 339 Ringe steigern und somit Platz 47 und Platz 90 sichern. Matthäus Wolf erreichte mit starken 365 Ringen einen 25 Platz und qualifizierte sich für die Bayerische Meisterschaft im Sportschießen. (AZ)

