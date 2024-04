Markus Möhle und Marius Flügel verteidigen ihren Königstitel

Die Möttinger St. Georg-Schützen ehren ihre Könige. Kurios: Es sind die gleichen Gewinner wie im Vorjahr.

Die Möttinger St. Georg-Schützen haben ihre neuen Schützenkönige, Pokalsieger und Vereinsmeister gekürt. Vereinsmeister in der Schützenklasse wurde Andreas Buinger mit 386,0 Ringen. In der Altersklasse Luftgewehr siegte Dieter Stolch mit 366,6 Ringen und in der Klasse Luftgewehr-Auflage gewann Xaver Thürheimer mit 310,3 Ringen.

In der Damenklasse gewann Katharina Hafner mit 408,2 Ringen. Vereinsmeister der Jugend wurde Marius Flügel mit 383,1 Ringen und in der Schülerklasse sicherte sich Elias Buinger mit 200,7 Ringen den Titel. Beim erstmals vergebenen Vereinsmeister mit dem Lichtgewehr sicherte sich Johanna Buinger mit 159,9 Ringen den Sieg. Bei der Luftpistole gewann Karl-Heinz Bissinger mit 362,8 Ringen. Das beste Jahresblatt 2023 schoss Andreas Buinger mit einem 6,0-Teiler vor Karl-Heinz Bissinger (8,7-Teiler) und Marie Strauß (9,4-Teiler). Das Jahresblattl mit dem Luftgewehr aufgelegt gewann Werner Rommel mit einem 3,6-Teiler, hauchzart vor Xaver Thürheimer (auch 3,6-Teiler), da beim zweiten Blattl Werner Rommel mit einem 4,0-Teiler zu einem 6,0-Teiler minimal besser zielte. Den dritten Platz sicherte sich Heinrich Meyer mit einem 5,0-Teiler.

Die Sieger des Preisschießens in Möttingen

Anschließend folgte die Siegerehrung des Preisschießens, das Lisa Hager mit einem 20,6-Teiler vor Katharina Hafner mit einem 24,8-Teiler und Bernd Hager mit einem 28,2-Teiler gewann. Kurz vor dem Höhepunkt des Abends – der Bekanntgabe des neuen Schützen- und Jugendkönigs – ehrte Schützenmeister Christoph Thürheimer die Sieger des Herren-, Damen- sowie Auflagepokals. Bei den Damen gewann Jugendschützin Jule Beck mit einem 11,1-Teiler vor Anna-Lena Birkert (62,9-Teiler) und Katharina Hafner (65,8-Teiler). Gewinner des Herrenwanderpokals wurde Daniel Weber mit einem 61,3-Teiler vor Marc Lanzenstiel (66,1-Teiler) und Markus Möhle (72,8-Teiler). In der Klasse Luftgewehr Auflage setzte sich Xaver Thürheimer mit einem 26,6-Teiler vor Werner Rommel (53,6-Teiler) und Karl-Heinz Meyer (58,3-Teiler) durch und gewann den Pokal.

Zum Höhepunkt des Abends bat Schützenmeister Christoph Thürheimer die Könige des vergangenen Jahres nach vorne und bedankte sich bei diesen herzlich. Anschließend kürte er die neuen Könige, wobei es hier keinerlei Veränderungen zum Vorjahr gab. In der Schützenklasse sicherte sich erneut Markus Möhle die Königswürde mit einem 49,3-Teiler. Den zweitbesten Schuss gab Andreas Buinger mit einem 64,2-Teiler ab, vor Katharina Hafner mit einem 83,5-Teiler. Als neuer und zugleich alter Jugendkönig durfte sich Marius Flügel mit einem 290,0-Teiler feiern lassen. Zweiter wurde mit knappem Abstand und einem 294,1-Teiler Marie Strauß vor Elias Buinger mit einem 299,4-Teiler. (AZ)

Die Ergebnisse in der Übersicht: