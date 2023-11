Schießsport

Nur ein Rieser Sieg bei den Luftgewehrschützen

Plus Luftgewehr-Bezirksligen: Der zweite Wettkampf hat wenig Erfolge aus Rieser Sicht zu bieten. Nur der Aufsteiger aus dem Nordries liefert konstant Leistung.

Von Kathrin Mädler

Die Luftgewehr-Wettkämpfe der Bezirksligen waren gespickt mit Stechschüssen und knappen Vergleichen, meist zum Wohle der Gegner der Rieser Mannschaften. Nur die Frauenpower der Minderoffingerinnen in der Bezirksliga konnte überzeugen.

In der Bezirksoberliga begrüßten die Oettinger die Aufsteiger aus Medlingen zum ersten Heimkampf der Saison. Stark angefangen, aber schnell wieder nachgelassen, hatte Christoph Sailer. Wegen der 91er-Abschlussserie schrammte er haarscharf an einem Einzelsieg vorbei. Selbst Punktegarant Michael Beutel fehlte das gewisse Quäntchen Glück zum Sieg. Sabine Beutel blieb ihrer Linie treu und erzielte erneut 379 Ringe. Allerdings waren das drei Zähler weniger, als bei ihrem Gegenüber. Mit einer Sechs in der 89er-Anfangsserie führte Aylina Sailer ihre Rivalin schon frühzeitig zum Matchgewinn. Ähnlich erging es Gabriele Beck, die sich wegen einer verkorksten 89er-Serie im Stechen wiederfand. Weil beide Schützinnen im ersten Anlauf eine Zehn trafen, stand erst beim zweiten Schuss fest, dass in Paarung drei der Punkt in Oettingen blieb. Ungeachtet der 1:4-Niederlage bleiben die Rieser auf Tuchfühlung mit dem engen Tabellen-Mittelfeld.

