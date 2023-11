Oberringingen bleibt obenauf in der Gauoberliga

Plus Luftgewehr Gauoberliga: Der Aufsteiger ist auch für Herkheim nicht zu bezwingen. Munningen unterliegt in Steinhart, Enkingen wartet weiter auf den ersten Sieg.

Im vierten Durchgang der Luftgewehr-Gauoberliga im Riesgau Nördlingen gab es klare Ergebnisse: Jeweils mit 3:1 gewannen die Mannschaften aus Oberringingen, Steinhart und Hausen-Seglohe, gegen ihre Gäste aus Herkheim, Munningen und Enkingen.

Enkingen bleibt damit weiterhin ohne Sieg auf dem letzten Platz der Tabelle. Auch Oberringingen ist auf dem ersten Platz gesetzt und steuert dem Herbstmeister-Titel entgegen. Im Mittelfeld ist allerdings noch sehr viel möglich, hier liegen alle Mannschaften sehr eng beieinander.