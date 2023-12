Schießsport

07:30 Uhr

Oettinger und Baldinger Schützen beenden das Jahr mit Niederlagen

Die Luftgewehr-Mannschaften aus Baldingen und Monheim beim letzten Wettkampf der Vorrunde in der Bezirksoberliga.

Plus Für die beiden Bezirksoberligisten gibt es in Monheim und Bergstetten nichts zu bestellen. In der Bezirksliga siegt Wechingen knapp, Minderoffingen trumpft auf.

Die Sportschützen aus Baldingen und Oettingen schließen die Vorrunde der Luftgewehr-Bezirksoberliga mit eindeutigen Niederlagen ab, während Minderoffingen in der Bezirksliga ungebrochen die Tabelle anführt. Ein weiteres Ries-Gau-Derby endete wieder mit einem Unentschieden, bei dem Wechingen den Mannschaftspunkt abstaubte.

Die Goldbachschützen aus Baldingen begrüßten die Gäste aus Monheim und setzten mit Markus Bachmann einen erfahrenen Mann als Aushilfe ein. Mit 92 Zählern machte ihm die Nervosität jedoch einen Strich durch die Rechnung. Lukas Egetenmeier war trotz 380 Ringen gegen eine der besten Schützinnen der Liga machtlos. Ähnlich erging es Paulina Ruf, die nach der 97er-Abschlussserie ihres Monheimer Gegners ihre Felle davonschwimmen sah. Bei Michael Grimmeiß war es der Rückstand von 25 Ringen, der seinen Tribut forderte und den Baldinger zu Fall brachte. Alleine Heidi Hurler sorgte dank einer 97er-Serie für einen Ehrenpunkt und betrieb damit Ergebniskosmetik bei der 1:4-Niederlage der Goldbachschützen.

