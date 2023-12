Schießsport

13:00 Uhr

Schützen suchen ihre Besten beim Masters-Cup

Plus Teilnehmer aus sechs Schützengauen, darunter auch der Ries-Gau-Nördlingen, messen sich am Samstag in der Hesselberghalle in Wassertrüdingen.

Von Peter Tippl

Gespickt mit Bundesligaschützen und Bayerischen und Deutschen Meistern ist das Starterfeld beim 19. Masters-Cup der Schützen aus sechs Schützengauen der Region am Samstag, 30. Dezember, in der Hesselberghalle in Wassertrüdingen. Die Gesamtsiegerin des 18. Masters-Cups, Hanna Bühlmeyer aus Frankenhofen, ist auch dabei. Vor vier Jahren, im Dezember 2019, schloss die heute 27-jährige Bühlmeyer das „Finale der Besten“ mit dem ersten Rang ab.

Gesamtsieger bei den Schützengauen wurde die SG Schwabach-Roth-Hilpoltstein vor den Schützengauen Hesselberg, Ansbach, Hohenlohe, Weißenburg und Ries-Gau Nördlingen. Diese sechs Schützengaue schicken nun erneut ihre besten Schützen in den Masters-Cup.

