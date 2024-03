Schützengilde Hausen-Seglohe bleibt im Meisterschaftskampf weiter dran

Luftgewehr-Gauoberliga: Für den Zweitplatzierten ist Munningen kein Problem. Doch auch Spitzenreiter Oberringingen und Herkheim lassen nicht abreißen.

Der achte Wettkampftag der Luftgewehr-Gauoberliga im Riesgau Nördlingen ist abgeschlossen. Munningen war dabei zu Gast in Hausen-Seglohe, wo dem Tabellenletzten keine Überraschung gelang. Im Wettkampf Steinhart gegen Herkheim setzten sich die Gäste durch, während Spitzenreiter Oberringingen gegen die Gäste aus Enkingen zum nächsten Erfolg kam.

Im Duell Hausen-Seglohe gegen Munningen konnten beide Mannschaften einen Sieg gut gebrauchen: Munningen steht auf dem letzten Tabellenplatz und Hausen-Seglohe ist auf Position zwei weiterhin an der Meisterschaft interessiert. Kathrin Mädler trat gegen Jessica Mangold an und erwischte mit 90 Ringen einen schlechten Start. Obwohl auch Mangold in der zweiten Serie mit 88 Ringen einen Durchhänger hatte, konnte Mädler sich nicht aus ihrem Tief herausbewegen. Der Punkt ging dadurch mit 370 zu 358 Ringen nach Hausen-Seglohe. Sophia Schreitmiller ging erneut als Ersatzschützin an den Start. Nach der ersten Serie lag sie noch einen Ring hinter Gerhard Zellinger, der den Vorsprung noch weitere zehn Schuss halten konnte. Dann drehte Schreitmiller allerdings auf und zeigte mit insgesamt 375 Ringen ihr Können. Dem war Zellinger an diesem Tag nicht gewachsen, so stand es 2:0 nach Einzelpunkten.

Luftgewehr-Gauoberliga: Munningens Michaela Christ ärgert ein Leerschuss

Nach dem starken Ergebnis der Vorwoche war Anna Holzmeier abermals gut aufgelegt. Mit 385 Ringen setzte sie ihre Munninger Gegnerin stark unter Druck. Michaela Christ war auf ihrem gewohnten Niveau unterwegs, bis ihr ein leerer Schuss abging. Deswegen durfte sie nur noch 39 Schuss abgeben und lag damit weit zurück. Katharina Thorwart erzielte mit zwei 99er-Serien und insgesamt 390 Ringen ihre Saisonbestleistung und das beste Einzelergebnis des Wettkampftages. Dem hatte Kathrin Keiling nichts entgegenzusetzen. Trotz guter Leistung ab der zweiten Serie und 375 Ringen war sie weit abgeschlagen. Der Wettkampf endete damit 4:0 für Hausen-Seglohe.

Herkheim war zu Gast in Steinhart. Natalie Rehle lag nach der ersten Serie zwei Ringe hinter Florian Fleichaus. Obwohl sie sich steigern konnte, zog auch Fleichaus sein Ergebnis weiter an. Dadurch ging der erste Punkt mit 385 zu 379 Ringen klar nach Steinhart. Nico Graf erwischte erneut einen guten Tag und erzielte mit 382 Ringen seine bisherige Bestleistung der Runde. Damit konnte Jannik Schwefel nicht mithalten, der mit 375 Ringen zwar auch seine Bestleistung, aber trotzdem sieben Ringe weniger erzielte. Ein Auf und Ab der Gefühle gab es zwischen Carmen Frisch und Maximilian Kleinert. Frisch war mit 87 Ringen schlecht gestartet, während Kleinert mit 94 und 93 Ringen eine sehr solide Leistung abrief.

Oberringingen gegen Enkingen: In Serie eins sind alle auf Augenhöhe

In Serie zwei überwand Frisch allerdings mit 99 Punkten ihr Tief und verkürzte den Rückstand auf einen Ring. Auch durch den leichten Einbruch von Kleinert konnte sie nach Serie drei sogar in Führung gehen und diese bis zum Ende weiter ausbauen. Der Punkt ging dadurch mit sieben Ringen Vorsprung nach Herkheim. Stefan Hertle ging seinerseits mit 91 zu 90 Ringen in der ersten Serie in Führung. Michaela Tischinger, die als Ersatzschützin für Herkheim an den Start ging, hatte wie ihr Gegner in der zweiten Serie nur 87 Ringe. Während Hertle aus seinem Tief nicht mehr hervorkam, legte Tischinger nochmal zu und beendete den Wettkampf mit zwei 94er-Serien. Dadurch holte sie den dritten und entscheidenden Einzelpunkt für Herkheim.

In Oberringingen waren die Egerschützen aus Enkingen zu Gast. Faszinierend war, dass die jeweiligen Paarungen in der ersten Serie die exakt gleichen Ergebnisse erzielten. Im Verlauf des Wettkampfes kam es trotzdem zu mehr oder weniger großen Unterschieden im Gesamtergebnis. Heinrich Wüst und Michael Beck starteten beide mit 90 Ringen. Beck konnte dieses Niveau halten, Wüst fiel in der zweiten Serie mit 83 Ringen stark zurück. Der Rückstand war zu groß und der erste Punkt ging nach Oberringingen. Jürgen Rothgang und Sandra Stelzer begannen mit 96 Ringen. Während Rothgang durch einen großen Ausreißer in der zweiten Serie nur 84 Ringe erzielte, blieb Stelzer mit 95 und 94 Ringen auf hohem Niveau. Rothgang gab mit 97 Ringen in der dritten Serie nochmal Druck auf seine Gegnerin, doch der Rückstand war zu groß und der Punkt ging an die Oberringinger Schützin.

Katja Wüst holt einen Einzelpunkt für Enkingen

Denkbar knapp war es zwischen Katja Wüst und Christoph Rauh. Nach dem Gleichstand nach der ersten Serie ging Wüst nach zwanzig Schuss mit zwei Ringen in Führung. Ein Abfall auf 89 Ringe in Serie drei bot wiederum Rauh die Möglichkeit, den Rückstand zu verringern und um einen Ring in Führung zu gehen. In der letzten Serie gab Wüst mit 94 Ringen nochmal alles, was letztendlich für Rauh zu viel war. Mit nur einem Ring Rückstand musste er den Punkt an Enkingen abgeben. Auf Position eins begannen Rebekka Wüst und Michael Hurler jeweils mit 97 Ringen. Hurler steigerte sich in den Serien zwei und drei auf zwei 98er-Serien, womit Wüst nicht mithalten konnte. Trotz eines leichten Abfalls in Serie vier (94 Ringe) kam Wüst nicht mehr heran.

Die Begegnung endete mit 3:1 Einzelpunkten für die Eichenlaubschützen aus Oberringingen, die damit den Platz an der Tabellenspitze absicherten. In den letzten beiden Wettkämpfen treffen sie auf die Verfolger Hausen-Seglohe und Herkheim. Damit bleibt es im Kampf um den möglichen Aufstieg spannend, es ist noch alles möglich.

Gauoberliga im Überblick:

Hausen-Seglohe – Munningen 4:0 (1520:1461). Thorwart – Keiling 390:375; Schreitmiller – Zellinger 375:367; Holzmeier – Christ 385:361; Mangold – Mädler 370:358.

Oberringingen – Enkingen 3:1 (1489:1459). Hurler – R. Wüst 387:371; Rauh – K. Wüst 368:369; Stelzer – Rothgang 376:369; Beck – H. Wüst 358:350.

Steinhart – Herkheim 1:3 (1482:1500). Fleichaus – Rehle 385:379; Schwefel – Graf 375:380; Kleinert – Frisch 367:374; Hertle – Tischinger 355:365.

Tabelle: